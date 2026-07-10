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誰可以申請補助？條件說明

如何申請？應備文件與申請方式

住宿補助金額上限：住宿費平日3,500元、假日4,500元

▲受巴威颱風影響考生交通及住宿費補助申請表。（圖／截自大考中心網站）

今年分科測驗遇到巴威颱風攪局，從11日、12日延後到13日、14日舉行。大考中心推出考生補助，若考生因為受颱風影響、來不及復原，13、14日行政區停止上班上課，導致必須提早出門衍生的交通，或前一日在考場學校附近住宿所需的額外經費，可在考後憑檢據相關證明與單據，向大考中心申請補助。大考中心9日公告，居住地區在7月13日、14日公告停班停課地區、考試當天確實有到考的考生，可以填寫「受巴威颱風影響考生交通及住宿費補助申請表」，並檢附相關單據正本、考生身分證/居留證正面影本、匯款所需存摺封面影本，在8月31日郵寄或親送至大考中心（台北市大安區舟山路237號）。檢附的憑證請開立或填寫「統一編號：76905934」、「抬頭：財團法人大學入學考試中心基金會」。考試當日前一日提前住宿於考場附近的考生，可檢具住宿費發票、收據或支出憑證，及前往住宿點的交通費發票、收據或支出憑證。至於未提前住宿於考場附近之考生，可檢具考試當日之交通費發票、收據或支出憑證。補助金額依實際支出計算，但住宿費參照行政院《國內出差旅費報支要點》所定公務人員國內出差住宿費上限為原則，平日為3,500元、假日為4,500元 。