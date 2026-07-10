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台電7316備戰 光電、風電完成防颱準備

中央災害應變中心今（10）日10時進行工作會報，經濟部表示，未來6小時內全台均無地區進入淹水警戒及預警，但7小時後、也就是進入今日晚間，新北市烏來區、新竹縣五峰鄉進入一級警戒，國內7區域也進入二級警戒，需要嚴防豪雨帶來淹水。據經濟部報告，未來7至24小時，新北市烏來區、新竹縣五峰鄉進入一級淹水警戒；臺北市文山區、新北市瑞芳區、新北市八里區，新竹縣尖石鄉、苗栗縣南庄鄉、苗栗縣頭屋鄉、宜蘭縣員山鄉均進入二級淹水警戒。對此，全台大型移動式抽水機1,892台，水利署98台、縣市政府1,794台。針對水電維持，台水已確認，全台313處淨水場發電機建置油料備品充足、85座移動式發電機、水車62部、配水池蓄水480萬噸；台電全面盤點自有及廠商人力，共7,316人、車輛共3,325輛、機具共6,634具。而針對民間綠能業者，中央管轄234家、共754案場已責令光電業者執行防颱整備作業，已於7月8日回報完成；小於2MW光電案總計近2.5萬家、8萬案場 ，由各地方政府管理，包含地方政府督導轄內案場、如學校及公有屋頂等加強巡檢。經濟部已要求12家、共508支離岸風電業者船舶回港避險、相關風機巡檢；23家、共232支陸域風電業者相關檢查，均已於7月9日完成包含等作業。另外，目前水庫堰壩放水方面，僅有中部、北部多數水庫都在9成以上接近滿庫，如新竹寶山第二水庫滿庫、台中鯉魚潭水庫99.9%、苗栗永和山水庫97%。目前僅有寶山第二、鯉魚潭兩水庫自然溢流，尚未通知其餘水庫進行放水作業。