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美國知名體育記者西格爾（Brett Siegel）近日撰文透露，華盛頓巫師（Washington Wizards）當家內線「AD」戴維斯（Anthony Davis）預計將在即將到來的8月尋求一份4年2.75億美元的頂薪續約合約。這份潛在的天價合約不僅將牽動巫師未來的建隊藍圖，更可能讓金州勇士（Golden State Warriors）網羅他的補強計畫宣告破滅。根據報導，戴維斯預計將在8月6日具備提前續約資格。西格爾指出，由知名經紀人保羅（Rich Paul）領軍的團隊，將會對巫師球團施加壓力，要求對方將這份4年2.75億美元的頂薪合約擺上談判桌。戴維斯下個賽季（2026-27賽季）的薪資為5840萬美元，並握有2027-28賽季約6270萬美元的球員選擇權。若他拒絕執行該選項，將會在2028年成為不受限制的完全自由球員。西格爾坦言：「考量到戴維斯過去2、3年的傷病史，沒有球隊會輕易給出2.75億美元，但這正是保羅與戴維斯正在積極爭取的目標。」戴維斯是在2025-26賽季季中交易截止日前，被達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）交易至巫師。上賽季他場均可貢獻20.4分、11.1籃板與2.8助攻。巫師球團原本期望能由他與後衛楊恩（Trae Young）以及新科狀元迪班薩（AJ Dybantsa）組成極具看點的核心陣容，但面對即將滿33歲且傷病史豐富的戴維斯，球團是否願意扛下這份天價長約，仍有待觀察。此外，這波續約談判也直接影響了西區的版圖。此前外界盛傳勇士有意追求這位全明星中鋒，以期能藉此吸引詹姆斯（LeBron James）加盟。不過，一旦戴維斯與巫師敲定這筆4年長約，勇士與巫師的交易將變得極不可能發生。主因在於勇士的奪冠窗口極可能僅剩本賽季，球團高層不太可能再負擔一名身背長約且有傷病隱憂的老將，這也意味著勇士的補強計畫恐將面臨變數。