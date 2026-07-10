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不到24小時恐降500毫米！侯友宜下令山區提前撤離

強颱巴威來襲，新北市今（10）日停止上班、停止上課。新北市長侯友宜表示，新北市郊區今日傍晚過後平均風力及陣風均達停班課標準，山區預估雨量達340毫米，也逼近350毫米的停班課標準；市府根據氣象署及天氣風險管理公司提供的資料，經過綜合研判及多次確認後，才做出停班停課決定，強調「我在新北市16年，決定的標準都是一樣」。侯友宜今日主持防颱工作會議時表示，巴威颱風登陸方向雖可能有所變化，但路徑相當接近台灣，尤其從今日傍晚至明日中午、下午，不到24小時內，新北市部分地區總雨量可能突破500毫米，包括三峽、新店、深坑、石碇、烏來、貢寮、汐止及北海岸等地，都可能面臨短延時強降雨。侯友宜指出，短時間內降下500毫米雨量，對新北市河川、溪流及沿海地區可能造成相當巨大傷害，因此市府昨日即持續討論相關撤離工作，強調絕對不能等到晚上風雨增強後才進行撤離。侯友宜提到，根據台大氣象團隊提供的資料，烏來部分地區崩塌發生機率超過90%，三峽、烏來也屬於中高風險地區，因此相關區域，尤其山區撤離工作不能等到晚間才啟動。侯友宜表示，市府持續觀察土石流潛勢區變化，預估部分地區可能發布土石流黃色或紅色警戒，因此能夠提早撤離就應提早撤離。尤其短時間內可能出現極端強降雨，新北市許多河川、溪流旁的戲水區域在暑假期間原本開放，民眾也習慣前往戲水，但從今日下午開始必須嚴格禁止進入，「勸不聽就是罰」。侯友宜也提醒，民眾切勿前往海邊觀浪，尤其明日可能出現高達12公尺的長浪，危險性極高。此外，淡江大橋也將首次面臨強颱考驗，颱風來襲時平面道路、橋面及河口地區的風力狀況不同，加上浪潮增強，相關單位應審慎評估，「提早能封就封，民眾生命財產的保護才是最重要」。針對新北市昨日宣布停班停課時間較原定時間延後約30分鐘，侯友宜表示，新北市是否停班停課，都是依據氣象資料及各項相關數據進行綜合研判。市府昨日經過充分且徹底討論，確認今日下午至傍晚，新北山區及沿海地區風力已達停班停課標準，山區預估雨量雖未達350毫米，但已達340毫米，相當接近標準。侯友宜指出，巴威颱風路徑與過去蘇拉、蘇迪勒颱風有些類似，部分地區可能在不到24小時內累積超過500毫米雨量，新北山區及沿海地區都可能受到短延時強降雨嚴重衝擊。他強調，土石流潛勢溪流周邊居民的撤離工作，今日下午就必須開始準備，不可能等到晚間風雨增強後才撤離，尤其烏來、三峽，以及坪林、石碇、深坑等地，都必須落實預防性撤離措施，其中烏來、三峽部分地區的土石流崩塌機率甚至可能超過90%。對於有媒體報導質疑，新北市並非全市均達停班課標準，是否因台北、基隆、桃園等共同生活圈考量，加上縣市長面臨選舉連任壓力，才宣布停班停課？侯友宜回應，「新北市的決定，我在這裡16年，決定的標準都是一樣。」侯友宜表示，新北市山區幅員遼闊，且山區與平地相互連接，市府始終依據科學數據及各項專業資料進行綜合研判，參考所有相關資訊後提前做出決定。侯友宜並指出，市府昨日發布停班停課訊息時，也同步將紅黃線停車、校園停車、橫移門管制及土石流潛勢區預防性撤離等配套措施一次說明清楚，目的就是讓民眾今日能有完整時間做好防颱準備，特別是山區及沿海地區公所與居民，能夠提早因應即將到來的強風豪雨。