近日韓國股市持續經歷大起大落、有如雲霄飛車般的行情漲跌，多次觸發熔斷機制，有韓媒報導稱，韓國散戶投資者的焦慮與日俱增，有人乾脆刪掉炒股app，甚至向心理醫師求助。
根據《中央日報》報導，過去股市大幅波動，往往是以戰爭、疫病、全球金融危機等外部因素為背景，但近期韓國股市表現出極大的波動性，看似與這些外部因素關係並不大，部分散戶投資人正在承受嚴重的心理壓力。在汝矣島上班的34歲金姓男子表示，以前一直堅持定期定額，努力讓自己不因股價起伏而過度操作，但近期市場波動實在太劇烈，光是看到股票app頁面就倍感壓力，所以幹脆刪掉股票App，等到發薪日再重新裝回來，按計劃買入後，馬上又再次刪掉，周而復始。
不只如此，在首爾陽川區木洞經營精神健康診所的金姓院長透露，近期因壓力過大而求診的人數增加，這些人當中，不少都是因為股價漲跌太大，無法集中精神工作，有時會給他們開抗焦慮的藥，或進行心理咨詢輔導。
損失風險高相對高的槓桿仔
比起一般散戶，報導提到，針對半導體杠桿ETF等特定產業，進行所謂「全倉投資」者，處境更為嚴峻。1名才21歲的女大學生就透露，自己在半導體ETF等產品上，共投入600萬韓元，最高時收益率可達60%，但隨著價格持續波動，虧損亦十分可觀，心裡很是不安，直言：「切身感受到股價漲的有多快，跌的時候打擊就有多大。」
報導指出，去年不少散戶因為看到股市大好，害怕錯過、後知後覺進入市場，這些投資人的焦慮也在加深，比如30歲的上班族文姓男子，當初就抱著學習心態，買入400萬韓元的AI軟體股票，如今已跌至100萬韓元，自嘲：「本來是因為害怕變窮才炒股，結果現在真的要變成窮人了」。
自稱去年下半年才開始投資的25歲金姓上班族女性也說，每月薪水努力攢下來一部分，堅持小額投資，但近期股市下跌，虧損超過20%，眼看積蓄瞬間消失，感到很茫然。
勒緊腰帶，賣車改坐大眾運輸
部分韓國散戶正在勒緊腰帶，試圖彌補損失，像近期因投資股票虧損200萬韓元的32歲李姓公務員，最近就開始戒掉外食，自己帶便當，主要吃冷凍炒飯，還改掉午餐後買咖啡的習慣。從今年3月起每月拿出25%薪水買股票的24歲南姓女子透露，已經把上下班用的電動摩托車賣了，改坐公車、地鐵。
韓國網路上類似的現象不少，有人上傳一張食物照片，自嘲的打下：「在家自己做飯省下的錢相當可觀，我廚藝還不錯，但玩股票不行，所以戒掉了外食和外賣的錢」、「7月暑假不能去玩了，幾乎把全部身家都投進股票，結果全部套牢在高點」、「股票真難懂，明明利好消息不斷，結果卻暴跌」。
專家呼籲「市場波動大，投資越要謹慎保守」
漢陽大學經濟金融學院教授李正煥分析，股市大幅上漲的情況下，大量獲利了結行為，容易引發急速下跌。
延世大學經濟學科教授梁俊模也表示，市場波動性大，散戶投資者難以獲利，對於開槓桿等高風險投資行為，更應謹慎對待。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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不只如此，在首爾陽川區木洞經營精神健康診所的金姓院長透露，近期因壓力過大而求診的人數增加，這些人當中，不少都是因為股價漲跌太大，無法集中精神工作，有時會給他們開抗焦慮的藥，或進行心理咨詢輔導。
損失風險高相對高的槓桿仔
比起一般散戶，報導提到，針對半導體杠桿ETF等特定產業，進行所謂「全倉投資」者，處境更為嚴峻。1名才21歲的女大學生就透露，自己在半導體ETF等產品上，共投入600萬韓元，最高時收益率可達60%，但隨著價格持續波動，虧損亦十分可觀，心裡很是不安，直言：「切身感受到股價漲的有多快，跌的時候打擊就有多大。」
報導指出，去年不少散戶因為看到股市大好，害怕錯過、後知後覺進入市場，這些投資人的焦慮也在加深，比如30歲的上班族文姓男子，當初就抱著學習心態，買入400萬韓元的AI軟體股票，如今已跌至100萬韓元，自嘲：「本來是因為害怕變窮才炒股，結果現在真的要變成窮人了」。
自稱去年下半年才開始投資的25歲金姓上班族女性也說，每月薪水努力攢下來一部分，堅持小額投資，但近期股市下跌，虧損超過20%，眼看積蓄瞬間消失，感到很茫然。
勒緊腰帶，賣車改坐大眾運輸
部分韓國散戶正在勒緊腰帶，試圖彌補損失，像近期因投資股票虧損200萬韓元的32歲李姓公務員，最近就開始戒掉外食，自己帶便當，主要吃冷凍炒飯，還改掉午餐後買咖啡的習慣。從今年3月起每月拿出25%薪水買股票的24歲南姓女子透露，已經把上下班用的電動摩托車賣了，改坐公車、地鐵。
韓國網路上類似的現象不少，有人上傳一張食物照片，自嘲的打下：「在家自己做飯省下的錢相當可觀，我廚藝還不錯，但玩股票不行，所以戒掉了外食和外賣的錢」、「7月暑假不能去玩了，幾乎把全部身家都投進股票，結果全部套牢在高點」、「股票真難懂，明明利好消息不斷，結果卻暴跌」。
專家呼籲「市場波動大，投資越要謹慎保守」
漢陽大學經濟金融學院教授李正煥分析，股市大幅上漲的情況下，大量獲利了結行為，容易引發急速下跌。
延世大學經濟學科教授梁俊模也表示，市場波動性大，散戶投資者難以獲利，對於開槓桿等高風險投資行為，更應謹慎對待。
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