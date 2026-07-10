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減弱為中颱的「巴威颱風」持續逼近台灣，基北北桃、竹苗等10縣市昨晚宣布今（10）日停止上班上課。不過，根據中央氣象署昨晚7時發布的風雨預報，今天中午12時前全台各縣市預估風力均未達停班停課標準，引發外界質疑是否「放假放太早」。對此，台大婦產科名醫施景中語帶諷刺拋出一句：「今年是不是又要選舉了？」施景中透露，一名診所護理師昨晚得知停班課消息後，竟主動打電話詢問老闆：「明天可不可以來上班？」因為對某些人來說，不上班就沒有收入。他表示，這名護理師可能早已預料到今日白天會是一個晴朗的好天氣，但是外面許多地方都沒開，不如去上班，和親愛的同事們一起渡過「什麼事都沒有」的颱風假。「我們自己挖苦自己，在風雨中一樣來鍛鍊身體。」不過施景中直言，其實外面天氣非常好，自己今日一樣會去上班開刀，只要麻醉科和開刀房的人力夠。而正要離開健身房的他，突然收到産房通知，一個植入性胎盤的病人又大出血來住院了。不久後，施景中再度發文開酸，要大家注意，今天白天因為颱風假沒辦法上班，所以跑出去玩的人，「請做好防曬準備，避免曬傷」。貼文一出，引來不少網友留言調侃「真的很危險，如果曬傷的話」、「緊急調度：防曬油、隔離霜」、「為了選票，提早放假」、「這真的很好笑……要選舉別說颱風假……什麼支票都嘛敢開！現在有人已經在期待 能不能連休兩天」。