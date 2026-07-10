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▲珍妮佛（如圖）見到這糗狀並未露出慌亂神情，反而現場與自己的「分身」玩了起來。（圖／FOX 9 Minneapolis-St. Paul YT）

新聞現場直播總會遇到突發狀況，且第一時間就會被觀眾發現，過去美國明尼蘇達州的Fox 9電視台曾有氣象主播珍妮佛．麥德邁（Jennifer McDermed）在播報時，因圖卡故障而出現「影分身」的糗事，她當場並未有慌亂反應，反而與自己的分身玩了起來，這段畫面也不斷在網路上流傳，讓觀眾笑虧：「就是這樣收視率才爆衝」、「她的機智和幽默救了整個電視台」、「迷因新女神誕生。」新聞播報時多少會遇到突發狀況或失誤，國外一名氣象主播珍妮佛．麥德邁（Jennifer McDermed）曾在播報時，遇到電腦故障，當下畫面卡頓，氣溫圖以及主播本人竟被一個一個「複製出來」，如動漫中才會出現的「影分身之術」。只見珍妮佛從一臉嚴肅的模樣，瞬間笑了出來，見到這糗狀的她並未露出慌亂神情，反而現場與自己的「分身」玩了起來，更笑說：「我也不知道為何會這樣！」等到畫面恢復正常後，珍妮佛又立刻轉換成超專業模式，繼續認真報導氣溫資訊，展現超強臨場反應。如今這段影片再度被PO到社群上，累積超過百萬觀看，雖然當下發生了技術上的問題，但珍妮佛的反應卻十分逗趣，成功化解了災難，讓觀眾看了笑說：「這真的要存圖 迷因新女神誕生了」、「好好玩！外國都會這樣玩嗎？」、「導播：明明故障，為什麼收視率還這麼高」、「心情不好的時候可以重看這段，她表現得很可愛」、「主播一個人陸陸續續出場了」、「她是火影忍者改行當氣象主播！」、「這只能在外國發生，亞洲這樣會被辭退。」