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▲大巨蛋秀泰影城11:30起開放場次營運，後續視風雨狀況調整。（圖／記者葉政勳攝）

巴威颱風海陸警齊發，全台12縣市今（10）日停班停課，雖目前暫時沒有風雨，不過百貨跟電影院一堆都宣布停業一日，國賓影城、威秀影城都宣布今日停止營業，《NOWNEWS》整理威秀、秀泰、國賓、新光等全台影城營業時間一文看懂。位於北北基桃、花蓮的據點，7月10日（五）全日暫停營業。新竹市、苗栗縣、台中市據點18:00後場次取消。大巨蛋秀泰影城11:30起開放場次營運，後續視風雨狀況調整。花蓮秀泰今天暫停營業。欣欣、土城、樹林、基隆、文心、站前、麗寶白天正常營業，後續將視風雨狀況評估調整，如有異動將即時公告於秀泰影城粉絲專頁。嘉義、北港、仁德、夢時代、岡山、台東正常營業。暫停營業：台北國賓大戲院、台北長春國賓影城、新北林口國賓影城、新北新莊國賓影城、新北淡水國賓影城白天正常營業，16:30後暫停營業：桃園八德國賓影城正常營業：高雄義大國賓影城、高雄SKM國賓影城、屏東環球國賓影城國賓影城將自動取消7月10日因暫停營業影響的場次之會員網路訂票台北獅子林新光影城、台北天母新光影城、桃園青埔新光影城7月10日（五）全天暫停營業；台中中港新光影城下午3:55起停止售票與入場，務必提前完成購票入場。7月10日（五）暫停營業一天。7月10日（五）白天正常營業，後續將視風雨狀況進行調整。