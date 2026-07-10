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颱風巴威來襲，北市府昨晚8時宣布，今（10）日停班停課，不少百貨業者也相繼停業，不過仍有部分體系持續營業。台北市長蔣萬安呼籲，要以確保員工跟顧客安全為最優先考量；產發局長陳俊安說，昨天就聯繫百貨業者，希望考量今晚風雨，基於顧客和員工安全調整營業時間，目前有10個百貨體系暫停營業，希望其他百貨也能滾動調整。根據各百貨業者公告，今天仍有開業的北部百貨為，三井不動產集團旗下的林口OUTLET、LaLaport南港；環球購物中心北部旗下各分店則是營業到下午5時止，並視天候情況調整；另外大直美麗華百貨也有營業。台北市長蔣萬安今早主持巴威颱風（BAVI）第2次工作會報，會後被問到北市停班課，但仍有不少百貨體系營業，到底標準在哪？蔣萬安說，最主要還是呼籲，包括各營業場所、商家、大賣場跟百貨，能夠確保員工還有消費者的安全。蔣萬安說，今天看到已經有十家百貨業者、大賣場停止營業，不管是台北101、包括SOGO、包括遠百、包括統一等，基本上也配合今天停班停課那宣布停止營業，還是希望所有的市民朋友，盡量做好防颱的準備工作，特別把握今天防颱準備的時間；營業場所也希望以確保員工還有所有顧客的安全為最優先考量。陳俊安則說，昨天市長在工作會議很明確指示商業處，聯繫台北市的百貨業者，希望大家考量到稍晚後的風雨，基於顧客跟員工安全調整營業時間，截至目前，台北市目前有十個百貨體系，包括台北101、新光三越、遠東SOGO、遠東百貨、微風廣場、統一時代百貨、大葉高島屋，然後還有京站跟Bellavita（寶麗廣塲）等百貨體系，都暫停營業一天，希望其他的百貨業者也能夠評估下午的風雨情形，滾動調整營業時間。