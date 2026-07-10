巴威颱風今日（10日）帶來劇烈風雨，全台 11 縣市停班停課，留守家中的民眾紛紛加緊做好防颱準備。許多人直覺會在玻璃窗上貼滿「X」或「米」字型膠帶，但美國知名追風者莫格曼卻直言這是防颱迷思。究竟窗戶貼膠帶真的有用嗎？萬一風雨太大，導致家中的氣密窗漏水、窗戶滲水怎麼辦？本文結合國家級實驗室數據與建築師、填縫專家的專業建議，為您破除防颱迷思，掌握風雨中的居家安全！
🟡 窗戶貼膠帶有用嗎？國家級實驗揭真相
特力屋社區管家南區業務經理劉銘源曾向《NOWNEWS》直言，貼膠帶對強化玻璃結構效果有限，主要功能是防止碎裂時大面積噴濺。建築師林彥穎也直言，這是七、八零年代的做法，近十年的住宅玻璃強度已大幅提升，若真遇上 10 級以上強風，貼膠帶也無濟於事。
內政部建築研究所國家級風雨風洞實驗室實測更發現，未貼膠帶的普通玻璃能支撐到 5878 Pa 的爆破壓力；反之貼了「X字型」膠帶的玻璃在 3482 Pa 時最早爆裂，證實貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，進而降低耐風壓性能。內政部建議，唯有強化玻璃搭配堅固窗框才能有效防爆，消防署也建議，可改為加貼玻璃防爆膜來減緩碎裂飛散。
🟡 舊窗防濺有訣竅！米字型貼法搭配這材質
若家中屬於舊式普通玻璃、來不及更換，且仍希望透過膠帶達到基礎的防噴濺效果，張貼方式就得格外講究。消防署與特力屋專家劉銘源均指出，強風吹襲時，玻璃中間區塊承受變形的壓力最大、最為脆弱。
因此，膠帶最有效的貼法是採用對角線交叉的「米」字型，並且務必貼到窗框之外，才能讓玻璃中心獲得較佳的支撐力。在材質選擇上，劉銘源經理建議選用比一般封箱膠帶更厚、更具韌性的款式，例如網格編織結構且不易留下殘膠的日本防颱養生膠帶，防護力較佳。
🟡 氣密窗為何還滲水？兩大專家揪出滲水主因
除了玻璃安全，巴威颱風帶來的狂風暴雨也考驗房屋的水密性。中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯會（NAID）前理事長陳銘達過去曾向《NOWNEWS》說明，當颱風達到 12 級風以上，窗外風壓過大，風雨極易被擠進室內，一般氣密窗往往難以承受而開始滲水。若想徹底解決，陳銘達建議更換承受度較高的水密窗，並挑選窗軌矩形較高、具中空等壓流體力學設計的款式，抗風雨效能更佳。
此外，專業防水專家也指出，裝了氣密窗卻仍發生氣密窗漏水，常見主因包含：外牆防水層老化或破損、安裝時窗框與牆體交接處未妥善填縫、甚至窗邊橡膠條經曝曬硬化老化，失去密合度等。
🟡 窗戶滲水怎麼辦？緊急止漏４步驟速看
若外面風雨正大、家裡窗戶滲水怎麼辦？專業防水專家大推以下「緊急應急 4 步驟」，能有效減少家具與裝潢的損害：
1. 馬上擦乾水漬並墊毛巾接水：第一時間阻絕水分擴散，避免木地板、牆面或周遭家具吸水受潮。
2. 用透明防水膠封住可疑縫隙：若發現是膠條老化或有微小開縫，可以先用防水膠或矽利康進行臨時填補。
3. 檢查排水孔有無堵塞：利用棉花棒或吸塵器小吸頭，定時清理窗軌內的排水孔，確保雨水能順利排出而不往內溢流。
4. 觀察並記錄滴水路徑：仔細觀察水是從牆壁裂縫、窗框交接處還是排水槽湧出，記錄下來有助於後續防水師傅維修時精準抓漏。
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特力屋社區管家南區業務經理劉銘源曾向《NOWNEWS》直言，貼膠帶對強化玻璃結構效果有限，主要功能是防止碎裂時大面積噴濺。建築師林彥穎也直言，這是七、八零年代的做法，近十年的住宅玻璃強度已大幅提升，若真遇上 10 級以上強風，貼膠帶也無濟於事。
內政部建築研究所國家級風雨風洞實驗室實測更發現，未貼膠帶的普通玻璃能支撐到 5878 Pa 的爆破壓力；反之貼了「X字型」膠帶的玻璃在 3482 Pa 時最早爆裂，證實貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，進而降低耐風壓性能。內政部建議，唯有強化玻璃搭配堅固窗框才能有效防爆，消防署也建議，可改為加貼玻璃防爆膜來減緩碎裂飛散。
若家中屬於舊式普通玻璃、來不及更換，且仍希望透過膠帶達到基礎的防噴濺效果，張貼方式就得格外講究。消防署與特力屋專家劉銘源均指出，強風吹襲時，玻璃中間區塊承受變形的壓力最大、最為脆弱。
因此，膠帶最有效的貼法是採用對角線交叉的「米」字型，並且務必貼到窗框之外，才能讓玻璃中心獲得較佳的支撐力。在材質選擇上，劉銘源經理建議選用比一般封箱膠帶更厚、更具韌性的款式，例如網格編織結構且不易留下殘膠的日本防颱養生膠帶，防護力較佳。
除了玻璃安全，巴威颱風帶來的狂風暴雨也考驗房屋的水密性。中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯會（NAID）前理事長陳銘達過去曾向《NOWNEWS》說明，當颱風達到 12 級風以上，窗外風壓過大，風雨極易被擠進室內，一般氣密窗往往難以承受而開始滲水。若想徹底解決，陳銘達建議更換承受度較高的水密窗，並挑選窗軌矩形較高、具中空等壓流體力學設計的款式，抗風雨效能更佳。
此外，專業防水專家也指出，裝了氣密窗卻仍發生氣密窗漏水，常見主因包含：外牆防水層老化或破損、安裝時窗框與牆體交接處未妥善填縫、甚至窗邊橡膠條經曝曬硬化老化，失去密合度等。
若外面風雨正大、家裡窗戶滲水怎麼辦？專業防水專家大推以下「緊急應急 4 步驟」，能有效減少家具與裝潢的損害：
1. 馬上擦乾水漬並墊毛巾接水：第一時間阻絕水分擴散，避免木地板、牆面或周遭家具吸水受潮。
2. 用透明防水膠封住可疑縫隙：若發現是膠條老化或有微小開縫，可以先用防水膠或矽利康進行臨時填補。
3. 檢查排水孔有無堵塞：利用棉花棒或吸塵器小吸頭，定時清理窗軌內的排水孔，確保雨水能順利排出而不往內溢流。
4. 觀察並記錄滴水路徑：仔細觀察水是從牆壁裂縫、窗框交接處還是排水槽湧出，記錄下來有助於後續防水師傅維修時精準抓漏。