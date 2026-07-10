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▲工務局公園處已動員人力對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。（圖／高市工務局提供）

▲工務局公園處已動員人力對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。消防局主動出擊前往轄區內大型連鎖賣場「全聯福利中心」及「寶雅生活館」，展開颱風前夕的防災整備宣導。（圖／高市消防局提供）

因應巴威颱風逼近，高雄市政府積極展開防颱準備，以期降低災害損失。為確保市民安全，消防局於今（10）日上午08：00已完成巴威颱風應變中心《一級開設》工務局公園處已動員人力對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。水利局也已排空26座滯洪池，總滯洪量可達499萬噸，並調降3處天然湖泊、2座水庫應變，提供2500萬噸滯洪空間。工務局局長楊欽富提醒民眾，颱風會伴隨強風和大量降雨，為避免路樹折枝斷落、損壞車輛，建議民眾不要將車輛停放於路樹下或附近，改停放空曠處所，以維護生命財產安全。民眾應注意自身安全，颱風期間盡量避免外出，以減少災害影響。此外，工務局也整備自有救災機具，確保能在接獲路樹斷枝的通報後，迅速派遣人員到場清除障礙，維持交通暢通；若發生災情，也將立即投入救災行動。呼籲民眾盡速將停放於路樹下的車輛駛離，避免造成損失。公園處也將持續加強樹木支架的巡檢固定及路、園燈檢修，並持續進行樹木修剪作業，施工期間會進行現場交通管制，請民眾配合施作人員指揮，暫勿停放車輛，請往來民眾配合減速或提前改道，以保障安全及行車順暢。颱風過後，若發現路樹傾倒，公園處將立即啟動復原機制，以最快速度恢復市容景觀。水利局指出，受6月26日豪雨影響，月球路段曾發生積淹水情形，高市府已積極協調第六河川分署辦理二仁溪清疏及護岸緊急加固加高作業，水利局也同步完成美勞橋周邊渠道清疏，並以太空包封堵防汛缺口，強化低窪地區防護能力。另為因應颱風可能帶來強降雨，水利局已向第六河川分署申請支援3部移動式抽水機，並於昨天中午完成預佈，可依現場水位及降雨情形機動投入抽排作業，提升月世界周邊防汛應變量能。水利局也考量颱風期間可能發生停電風險，已預先佈設大型發電機待命，可支援國道1號下方東、西兩側及潭底路周邊多座抽水站；倘台電供電中斷，將可立即啟動備援電力，維持抽水機組持續運轉，確保抽排功能不中斷，降低周邊社區積淹水風險。消防局除已全面完成防救災整備若民眾有災情需要協助，可撥打消防局119或災害通報電話8136119尋求協助外，也主動出擊前往轄區內大型連鎖賣場「全聯福利中心」及「寶雅生活館」，展開颱風前夕的防災整備宣導。也提醒，車輛應避免停放低窪地區及堤防外側，以免遭積淹水或河水暴漲造成損失。高雄市政府規畫開放303處臨時停車場所，提供9099個小型車停車位，自市府宣布停止上班、上課起開放停放，至恢復上班當天上午6時30分止。