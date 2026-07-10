我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026世界盃8強賽即將上演英格蘭對決挪威的重頭戲，場外也出現了一段有趣的插曲。一名24歲的俄羅斯女模安娜斯塔西亞（Anastasia Kostromitina）因為長相酷似挪威當家球星哈蘭德（Erling Haaland）而在網路上爆紅，他模仿哈蘭德的影片，已吸引超過532萬人按讚。這位被球迷戲稱為「女版哈蘭德」的模特兒近日受訪時表態，將在即將到來的8強賽中全力支持「哥哥」哈蘭德，期盼挪威能順利淘汰三獅軍團。安娜斯塔西亞目前居住在莫斯科，是一名專業的時尚模特兒。她之所以會在社群媒體上引起轟動，歸功於她56歲的母親瑪麗亞（Mariya）。瑪麗亞在一段影片的開頭問道：「難道只有我覺得，我女兒長得像那位球星嗎？」隨後安娜斯塔西亞也拿過手機，並且模仿哈蘭德的神情，簡直和後者一模一樣，這則影片也吸引532.3萬人按讚。隨後，安娜斯塔西亞在影片中大方模仿了哈蘭德標誌性的神態、步伐以及各式迷因動作。她稜角分明的臉龐、金色的頭髮與冷酷的神情，與這位挪威前鋒簡直如出一轍，讓許多網友驚呼她根本是「哈蘭德的親妹妹」。這段搞笑模仿影片迅速在網路上發酵，至今已累積超過400萬次觀看。面對排山倒海的討論與關注，安娜斯塔西亞坦言，自己一開始其實相當抗拒這個稱號。她表示：「說實話，我一開始完全無法接受這件事。起初我根本不理解自己怎麼會和他長得像，心裡其實有點難受，經歷了各種自我否認的階段。」隨著時間推移，她逐漸改變了心態：「現在我想通了，擁有這位頂尖運動員的體格特徵（至少在容貌上）其實是一件很棒的事，我決定好好利用這個亮點。」作為經紀公司旗下的職業模特兒，她希望這波意外的知名度能吸引更多品牌與攝影師的目光，為自己爭取到更多的拍攝機會。雖然安娜斯塔西亞自認不是狂熱的足球迷，但她經常會和男朋友一起觀看世界盃賽事。對於本週六挪威出戰英格蘭的關鍵戰役，她的立場十分明確。她笑著說：「我們當然會為挪威吶喊助威，盼著哈蘭德一路走到最後。他的身體素質強得離譜，現在我們也對這支球隊產生了情感連結，感覺他就像是我們自己人一樣！」當被問及未來是否有機會與哈蘭德本人合作拍攝時，安娜斯塔西亞表示目前雖然還沒有相關計畫，但她非常樂意有朝一日能與這位「世上另一個自己」合影自拍。