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▲根據過往在英超賽場的紀錄，當伯恩（Dan Burn）代表紐卡索聯先發上陣時，效力曼城的哈蘭德在多次交手中竟然僅僅攻入過1顆進球。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃8強淘汰賽即將迎來英格蘭交手挪威的焦點大戰。面對本屆賽事已狂轟7球、身高195公分的挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland），英格蘭陣中身高高達201公分的巨人伯恩（Dan Burn）在接受《ESPN》專訪時公開請纓，不僅對兩人的肉搏戰充滿自信，更揭開過往的對戰數據放話：「哈蘭德對我先發的比賽只進過1球。」英格蘭在16強賽中歷經一場驚心動魄的惡戰，在球員遭驅逐出場、陷入人數劣勢的絕境下，最終以3：2驚險擊退地主墨西哥。伯恩在該場比賽第75分鐘替補上陣，用教科書級的防守扛住對手排山倒海的猛攻，成為三獅軍團晉級的功臣之一。展望即將在台灣時間12日開踢的8強大戰，伯恩嚴肅地表示：「我們必須在球場上的每個區域都拿出最頂級的表現。想要擊敗挪威闖進4強，我們需要比對陣墨西哥時還要更完美的發揮。」伯恩更透露了總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在休息室的嚴厲告誡：「教練告訴我們『與墨西哥的比賽已經結束了』。我們分享了勝利的喜悅，也接受了讚美，但如果我們下一場輸給挪威，這一切就毫無意義。現在全隊的焦點只有挪威。」挪威隊本屆賽事能化身超級黑馬，全靠哈蘭德在禁區內毀滅性的統治力。攤開英格蘭常規的中央後衛陣容，孔薩（Ezri Konsa，180公分）、格伊（Marc Guéhi，182公分）、史東斯（John Stones，188公分）在身高上都明顯矮了哈蘭德一截。唯獨身高201公分的伯恩，在制空權上能反過來壓制哈蘭德。有趣的是，根據過往在英超賽場的紀錄，當伯恩代表紐卡索聯先發上陣時，效力曼城的哈蘭德在多次交手中竟然僅僅攻入過1顆進球。當被媒體問到這項的數據時，伯恩笑著說：「我可不想給自己立什麼奇怪的Flag，但確實他只進過1球。我很享受和哈蘭德對決，因為那是純粹的肉搏戰。我熱愛這種硬碰硬的硬仗。在場上我和他相處得不錯，算滿有交情的，但不知道他是不是也這樣想就是了。」伯恩最後堅定地向教練團喊話：「如果球隊把看管哈蘭德的重任交給我，我已經百分之百準備好了，我會非常樂意接受挑戰。」這場201公分巨塔與195公分魔獸的禁區交戰，勢必將成為決定這場世界盃8強關鍵戰役的勝負手。