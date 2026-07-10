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受到中度颱風巴威襲台影響，北北基等10縣市宣布今（10）日停班停課，台灣金融市場也全面暫停交易，然而休市前最後一個台指期夜盤，在美股半導體族群強勢大漲帶動下，指數一舉飆破4萬6000點，讓滿手多單的投資人原本期待隔天大賺一筆，只能被迫延後實現獲利。對此，律師林智群大嘆：「颱風沒來，經濟活動先停滯一天。」林智群表示，颱風今天晚上才會來，而在颱風來之前天氣都會特別好，所以今天白天的天氣一定好，「政治人物怕得罪選民，結果就是放了一個風和日麗的颱風假」。他還透露一個都市傳說，如果在台東看得到90公里外的蘭嶼，表示這次颱風會很可怕。不過，對不少投資人而言，這場颱風帶來的不只是放假，而是眼睜睜看著獲利延後，林智群更代替股民發聲：「美股漲了，結果萬安你給我放假？」接著還吶喊：「章萬安還我錢！」他直言，無風無雨，UberEats沒送、餐廳沒開、股市沒開，這就是人造休市，颱風沒來經濟活動先停滯一天。網友也紛紛湧入留言區齊聲哀號：「美股漲！台灣休市，台北市害全台少賺千萬美金！」、「原本台積電今天要漲停的說⋯⋯哭」、「無腦又沒擔當的一代昏君！是有多怕得罪市民？！他根本不顧專業的判斷，心裡早就決定要放假了」、「颱風還沒來，就損失幾百億」、「漲勢完全被北市府斷了」、「章草包的傑作…11月一定要讓牠滾出台北市」。