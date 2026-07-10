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▲陸劇《野狗骨頭》由宋威龍（左）、張婧儀（右）主演。（圖／微博＠電視劇野狗骨頭）

▲宋威龍（左）與張婧儀（右）飾演沒血緣的兄妹，宋威龍寧願自己不讀書，也要賺錢讓她完成學業。（圖／微博＠電視劇野狗骨頭）

編劇：宵霄（原著作者休屠城）

導演：劉俊傑

主演：宋威龍、張婧儀、練練、何瑞賢

總集數：32集

片長：45分鐘

播出平台：湖南衛視、芒果TV、MyVideo

更新時間：7月5日開始，每日中午12點更新2集，芒果VIP會偷跑1集。

中國芒果TV推出的最新陸劇《野狗骨頭》在7月5日開播，由高顏值男星宋威龍搭配清純女星張婧儀主演，片名卻有點讓人摸不著頭緒，完全看不出是在演什麼。開播後觀眾才知道，劇情原來是在講純愛虐戀故事，片名雖然獵奇，但還是吸引一堆人入坑，直呼「太好看了」，《野狗骨頭》的收視也因此完勝同期上映的陸劇《千香》、《燦如繁星》。《野狗骨頭》劇情講述性格桀驁不馴的少年陳異（宋威龍飾）與繼妹苗靖（張婧儀飾）從相恨到相愛，經歷誤會又重逢的虐戀故事。陳異就像是在社會底層摸爬滾打、頑強生存的「野狗」，把苗靖當成珍視的「骨頭」來守護，因此該劇沿用原作書名《野狗骨頭》當作片名，在一眾浪漫的陸劇片名中，顯得格外標新立異。不過好在主角宋威龍、張婧儀都是中國目前評價頗高的戲劇新星，因此即便片名奇怪，也不妨礙大家追劇。《野狗骨頭》5日開播當天，就斬獲中國省級衛視收視第一，贏過同期播出的陸劇《千香》、《燦如繁星》。有趣的是，《千香》的男主角也是宋威龍，女主角則是鞠婧禕，宋威龍等於形成一個「網內互打」的局面，自己贏過自己。《野狗骨頭》目前除了在湖南衛視、芒果TV播出，台灣觀眾也可以透過台灣大哥大MyVideo收看，現階段已播出到第12集，芒果TV會員則可搶先看第13集。對於宋威龍、張婧儀的演技，劇迷也大讚真的非常有帶入感，「張婧儀真的太會演了，還會自己根據人物揣摩角色臨場發揮小橋段」、「宋威龍、張婧儀兩張好權威的臉，親在一起我直接融化，拜託你們原地結婚」、「從來沒想過，這麼奇葩的片名，劇情可以這麼好看，我真的哭死，不要再虐他們啦」、「張婧儀真的是現偶（現代偶像劇）的神，把宋的演技都帶出來了」。