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▲中度颱風巴威7月10日上午8時路徑潛勢預報，登陸機率已經下修。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）昨（9）日凌晨減弱為中颱，今（10）日近中心最大風速來到每秒45公尺，氣象專家賈新興表示，雖然巴威強度大不如前，但在「西南季風」的配合下，暴風圈仍有380公里，且結構雖然不對稱，但較強的「南側環流」撞進台灣，仍會帶來劇烈風雨。賈新興說明，巴威颱風昨天下午開始，因為路徑北轉，進入一片「海溫較低、風切較強」的環境，導致巴威颱風強度開始出現衰退，中心的颱風眼也越來越模糊，預計巴威颱風今天能維持強度，明（11）日暴風圈逐漸接觸台灣陸地後，強度有機會持續下修。從衛星雲圖來看，巴威颱風看起來「快散開了」，結構非常不穩定，對此賈新興指出，巴威颱風的北側有高壓系統帶進乾空氣，因此巴威颱風的北側環流發展不起來，變成像「禿頭」的模樣；不過南側環流情況相反，在夏天西南季風的吹拂下，巴威颱風與它對接，南側環流反而有源源不絕的能量，這也是巴威颱風雖然「中心減弱，但暴風圈依舊廣大」的原因。賈新興提醒，以巴威颱風今早路徑來看，中心登陸的機率已經降低，不過仍會通過北部近海，這意味著巴威南側的環流會衝進台灣，包括「桃竹苗山區、宜蘭山區、北部平地」，都要嚴防劇烈降雨和瞬間強風。