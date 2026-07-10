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發言不當、未積極協助家長 楊永芬遭降調秘書

58幼童已有57人完成安置 11人接受心理諮商

基隆七堵區私立名人幼兒園爆出教保員不當對待幼童事件，過程中，更因教育處副處長楊永芬在事件初期發言不當，引發外界熱議。基隆市政府秘書長謝孝昆今（10）日宣布，基隆市教育處副處長楊永芬降調為秘書。虐童案林姓負責人、園長及4名教保服務人員被移送法辦，10到20萬元不等交保，約20名家長受害，有10人已向檢警提告作證，日前被市府以違法情節重大撤照處分。謝孝昆今說明處分結果，他說，針對人員懲處部分，楊永芬身為教育主辦單位督導長官，第一時間受訪發言不當，且對於協助受害家長調查過程，未能積極協助配合，遭受家長質疑，並引發外界反彈，影響機關形象，確有嚴重疏失。為使其深刻反省，經市府綜合考量具體事實並與楊員溝通後，降調為秘書處分。在司法協助部分，謝孝昆表示，市府法勞處已委任律師，除以市府名義提出獨立告訴、追究刑事犯罪外，針對家長關切之民事求償，因本案事證明確，將協助家長於檢察官起訴後，採取「刑事附帶民事訴訟」方式請求賠償。 律師每周提供2小時的法律諮詢。下週諮詢會議也將在7月18日7點半到9點半在百福國中召開，以確保家長的訴求納入後續追蹤。幼兒安置部分，謝孝昆表示，58位幼兒中已依家長意願順利安排57位之轉學安置地點，尚有1位因家長仍在考慮中，將由教育處持續聯繫並提供協助。另外，自7月起，部分幼兒已陸續到新校報到；目前仍在名人幼兒園上課的35位幼兒，教育處從7月8日起，已派駐退休園長及專業教保人員入校陪伴，全力保障照顧品質。針對心理輔導部分，謝孝昆也說，輔諮中心已於6月底啟動專案評估，第一階段評估後，已針對有需求的11名幼兒，依家長意願安排時段，進行每人6次的心理諮商服務。諮商服務結束前，輔諮中心將與心理師及家長共同評估，必要時提供轉銜資料到幼兒新就讀的學校，確保心理支持服務持續銜接。