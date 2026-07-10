《俠盜獵車手6》（《GTA 6》）將在今年11月19日上市，全球正在開放預購中，不過台灣目前還不能預購，玩家要再等等。現在澳洲玩家也要注意，未來進入遊戲時，可能要先準備好駕照或相關證件，進行身分驗證，根據澳洲最新網路安全法規，遊戲開發商和平台必須確保未成年人無法接觸到成人內容，因此玩家在遊玩限制級的《GTA 6》，很可能需要身分驗證。
澳洲嚴格規範年齡限制 未來要有身分證明才能玩
根據外媒News.com.au報導，澳洲政府近年加強網路安全和年齡分級制度，要求遊戲開發商和遊戲平台，必須確保未成年人不能接觸到成人內容，現在已經有一部分線上遊戲玩家指出，在登入遊戲、使用線上功能時，需要使用駕照等相關身分證件進行年齡驗證。
為了符合澳洲政府規定的網路安全法規，因此遊戲平台才會有相關的系統驗證，就是為了確保限制級遊戲線上多人模式不會有未成年人加入，《GTA 6》遊戲開發商Rockstar Games已推出的《GTAO》線上伺服器，目前已經導入相關系統。
各地區有不同限制 台灣還是不能預購
除了澳洲玩家未來玩《GTA 6》會受到年齡法規限制，全球其他地方也會遇到不同的挑戰，像是在中亞國家塔吉克，2024年開始就禁止《GTA》系列在國內推出，原因就是其暴力、犯罪內容，俄羅斯也傳出要求《GTA》刪減內容的聲浪。
目前台灣也還未開放預購，根據《GTA 6》問與答公告指出，遊戲符合平台政策、地區法規與年齡分級審查後，陸續於更多國家開放，看起來日前台灣還在等待審核中，如果想預購台灣版的《GTA 6》只能再等等了，現在只能先將遊戲加入PlayStation Store、Microsoft Store的願望清單。
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根據外媒News.com.au報導，澳洲政府近年加強網路安全和年齡分級制度，要求遊戲開發商和遊戲平台，必須確保未成年人不能接觸到成人內容，現在已經有一部分線上遊戲玩家指出，在登入遊戲、使用線上功能時，需要使用駕照等相關身分證件進行年齡驗證。
為了符合澳洲政府規定的網路安全法規，因此遊戲平台才會有相關的系統驗證，就是為了確保限制級遊戲線上多人模式不會有未成年人加入，《GTA 6》遊戲開發商Rockstar Games已推出的《GTAO》線上伺服器，目前已經導入相關系統。
除了澳洲玩家未來玩《GTA 6》會受到年齡法規限制，全球其他地方也會遇到不同的挑戰，像是在中亞國家塔吉克，2024年開始就禁止《GTA》系列在國內推出，原因就是其暴力、犯罪內容，俄羅斯也傳出要求《GTA》刪減內容的聲浪。
目前台灣也還未開放預購，根據《GTA 6》問與答公告指出，遊戲符合平台政策、地區法規與年齡分級審查後，陸續於更多國家開放，看起來日前台灣還在等待審核中，如果想預購台灣版的《GTA 6》只能再等等了，現在只能先將遊戲加入PlayStation Store、Microsoft Store的願望清單。