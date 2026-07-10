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桃園市中壢一間章魚燒攤日前因家屬債務糾紛，遭討債人士長時間守在攤位前直播、施壓，引發社會關注。民進黨桃園市議員黃瓊慧前往關心時，指稱涉案抖音網紅「鍾小鍾」是網紅「蹦闆」呂育銓的小弟，並稱對方具有幫派背景。沒想到事件再有新進展，蹦闆涉嫌組織暴力犯罪遭警方逮捕，今（10）日已完成交保，還表示要大家相信他。據了解，警方近日偵辦相關案件，蹦闆因涉嫌違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌遭帶回調查，訊後完成交保程序。對此蹦闆今天在IG發文表示：「目前已交保，感謝各位親朋好友關心，基於調查不公開，我就不多做說明，希望各位相信我。」蹦闆此次遭調查，也讓日前中壢章魚燒攤事件再度受到關注。當時桃園市議員黃瓊慧曾公開表示，涉案的抖音網紅「鍾小鍾」與蹦闆有關聯，並呼籲警方徹查是否涉及幫派介入。不過相關案情仍待警方進一步釐清，詳細案情及涉案情節仍有待司法調查。