我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《金特務：本色回歸》以AI技術呈現危險爆破場面、打造虛擬替身，是韓劇史上首次完全不使用攝影機拍攝的作品。（圖／翻攝Netflix）

▲其實《金特務：本色回歸》開頭有公告會利用人工智慧（AI）技術。（圖／翻攝SBS）

韓劇《金特務：本色回歸》6月26日開播後收視一路狂飆，才播短短4集，全國收視率就突破21.6％，更登上Netflix全球非英語電視節目排行榜冠軍。蘇志燮在劇中飾演退役北派特工「金部長」，大量爆破、飛車追逐、墜河畫面看得觀眾屏息，甚至有人以為他為了新戲拿命去拍，沒想到其中一段長達3分鐘的動作戲，蘇志燮本人根本沒演、特技替身也沒上場，甚至連一台攝影機都沒開，全程100％靠生成式AI完成，成功騙過大批觀眾眼睛！《金特務：本色回歸》故事描述敏智的爸爸金部長（蘇志燮 飾），表面上只是中小型儲蓄銀行裡每天為工作奔波的普通上班族，也是獨自扶養女兒的單親爸爸，真正身分卻是南韓不能曝光的北派特工。他曾17次潛入北韓、5度以雙面間諜身分執行任務，甚至參與暗殺北韓最高司令官未遂等特殊行動，被北韓列入一級通緝黑名單。劇中揭開金部長過去擔任特工的任務經歷，短短3分鐘內，整棟建築物瞬間炸飛，在雪地隧道高速飛車追逐，車輛翻覆後再墜入漆黑河水，爆炸、撞擊、墜落接連發生，畫面逼真到讓人跟著捏把冷汗，若按照傳統方式實景拍攝，不只演員與特技人員得承擔極高風險，場地、爆破、車輛及後製成本也相當驚人，但這3分鐘完全沒有進行真人拍攝。官方表示這些震撼動作戲，蘇志燮沒有站在現場，也沒有特技替身，所有動作全由韓國自主技術開發的AI平台「AICRON」，以及VFX專家團隊Morpheus Studio共同製作，利用「數位替身（Digital Double）」創造AI演員，再讓他完成真人難以負荷的危險動作。而這段「全AI片段（Full AI Sequence）」也成為韓國商業電視劇史上，首次完全不使用攝影機拍攝、100％以生成式AI完成的場面。也因為畫面實在太逼真，不少觀眾直到製作方式公開後，才驚覺自己從頭到尾都看錯，留言直呼：「我真的以為那是蘇志燮」、「如果沒說是AI，我會以為蘇志燮拿命去拍」。對演員而言，即使交由專業替身仍無法完全排除受傷可能，而數位替身最大的改變就是安全避開爆炸、翻車、墜落等高危險動作，讓真人退出最危險的拍攝環境。今年迎來出道30週年、即將邁入50歲的蘇志燮，為了《金特務：本色回歸》仍花費數個月接受特種部隊武術訓練，親自完成大量動作戲，但演員的體力與身體狀態也是有期限，隨著數位替身技術逐漸成熟，未來中高齡演員不必再為爆破、墜落等場面拿身體硬撐，也能延長動作演員的演藝壽命。其實《金特務：本色回歸》是SBS跟Netflix同步跟播，韓國播出前，會閃過黑底白字製作公告，最後一句清楚寫著：「部分製作過程使用了人工智慧（AI）技術。」短短幾秒的小字，大部分觀眾不會特別注意，直到製作方式曝光，才發現早被劇組「明示」卻還是一路被AI騙過。