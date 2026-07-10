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▲香蕉（如圖）透露超市的蔬菜水果，甚至連雞蛋都被搶光，最後只好空手而回。（圖／香蕉王俊傑臉書）

強颱巴威颱風來勢洶洶，全台今（10）日共有12縣市宣布停班停課，昨晚不少民眾紛紛衝到賣場搶防颱物資。藝人香蕉（王俊傑）在臉書上PO出一段影片，外出採買的他，一到超市看見架上全空，水果、蔬菜、肉類甚至連雞蛋都被搶光，香蕉最後空手而歸，並直呼：「颱風天要補物資！全空補了個寂寞…」不過他也在留言區分享，便利商店的貨仍非常多，豆漿、麵條、肉醬、肉片，還有牛奶跟雞蛋全都買到了。香蕉昨晚在臉書上PO出一段影片，因颱風來襲，老婆要他去買點防颱物資回家，表示吃的喝的用的什麼都可以，只見香蕉出門前預告：「我會買很多喔！」怎料到了賣場一看架上東西全空，不僅蔬菜水果都沒有，想買肉也買不到，甚至連雞蛋也全被搶光，讓他傻眼問：「雞蛋在哪裡？賣完了？」香蕉一回家，老婆便問：「買了什麼？」他當場拿出空無一物的籃子，表示：「我買了個寂寞。」當場遭對方吐槽：「白目喔，什麼都沒買？」而香蕉則透露，原本打算幫家人一起補貨，看到貨架上的狀態，馬上拍給家人看，有需要什麼「改天」再來買。而影片曝光後，引來許多網友共鳴，紛紛留言說：「真的是這樣！全部物資被掃光」、「你太晚去了啦，早被掃光了」、「我這兩天平日下午去 也被搶空了，不過兩天颱風，大家到底有多誇張啦」、「好市多也是全空，感覺像是颱風要來一週欸」、「太誇張了吧南部貨架滿滿都是商品。」不過，香蕉也分享便利商店的貨仍非常多，自己買了豆漿、麵條、肉醬、肉片，還有牛奶跟雞蛋全都買到了。