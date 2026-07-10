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因應巴威颱風來勢洶洶，台中市政府已宣布自今（10）日晚間18時起至明（11）日全日停止上班上課。為保障市民生命財產安全，市府交通局同步啟動防颱交通因應措施，全面開放市內15公尺以上平面道路紅黃線彈性停車、暫停路邊停車格收費，並針對市區公車、公共自行車等大眾運輸進行班次調整或停駛，提醒市民多加留意。交通局指出，自今日晚間18時起，台中市15公尺以上平面道路之紅黃線路段，以及環中路八段（福泰街至環河路一段）全面開放民眾順向靠邊停車，並暫停路邊停車格收費，惟路外停車場仍維持照常收費。市府特別強調，開放停車期間車輛必須順向靠邊停放，並維持道路雙向會車功能，嚴禁併排停車，以確保搶救災車輛通行順暢。此外，法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路等，危及交通安全處所仍嚴禁臨時停車。交通局呼籲車主，停放時應於擋風玻璃預留聯絡電話，並於颱風過後、恢復禁停時間前立即將車輛移開。在大眾運輸方面，因林業及自然保育署宣布大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區自9日下午17時起預警性休園，市區公車路線同步進行調整，269路、889路：今日全天停駛。153延線：採區間行駛，僅行駛「高鐵台中站－谷關」路段。其餘市區公車，今日18時以後將拉大發車班距，但末班車原則上維持不變。市民可至「台中Go」網站或APP查詢最新發車資訊。此外偏鄉交通部分，小黃公車及幸福巴士於今日18時前發車抵達終點後即進站收班，今日18時後至明日全日班次全面停駛。