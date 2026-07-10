花蓮2年前經歷0403大地震，不少景點當時遭天災破壞，經過整頓後才陸續恢復，昨（9）日太魯閣晶英酒店就在社群平台貼文宣告「太魯閣藍回來了！」，原來是太魯閣的「溪畔水壩」，因池水有獨特的藍色成為知名景點，酒店觀察到該獨有的「藍色」終於再度回歸呈現，引起不少民眾也留言要再重返花蓮太魯閣欣賞美景。
太魯閣晶英酒店貼文分享表示：「等了兩年，等到這一眼，這裡是太魯閣的『溪畔水壩』。高濃度礦物質在水裡沉澱、暈染，那抹難以複製的藍，是大自然用時間親手調出來的顏色。」
原來太魯閣國家公園內的「溪畔水壩」，因為有高濃度的大理岩（碳酸鹽類）礦物質溶解在水中，經陽光照射後產生「光散射（丁達爾效應）」，所以池水看起來是獨有如「蒂芬妮藍」的夢幻藍色。但是因為震災影響，這兩年讓此夢幻顏色變得較不明顯，但太魯閣晶英酒店也分享了最新實況直指：「太魯閣藍回來了！」
該貼文引起網友們熱烈討論紛紛留言：「花蓮藍好美」、「太美的藍」、「大自然自我修復的感動！太好了…一定要回去見證這美景」、「終於看到了每次來花蓮記憶中的顏色」、「上回去說不出是少了什麼，原來是藍消失了」等，當然也有不少網友提到，可惜的是今（10）日將有巴威颱風來襲，因此也有人立下心願要等颱風過後要再重返花蓮太魯閣。
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原來太魯閣國家公園內的「溪畔水壩」，因為有高濃度的大理岩（碳酸鹽類）礦物質溶解在水中，經陽光照射後產生「光散射（丁達爾效應）」，所以池水看起來是獨有如「蒂芬妮藍」的夢幻藍色。但是因為震災影響，這兩年讓此夢幻顏色變得較不明顯，但太魯閣晶英酒店也分享了最新實況直指：「太魯閣藍回來了！」