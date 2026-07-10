我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣經濟大暴走！ADB上修今年GDP至9.5% 亞洲四小龍拿冠軍（圖／截自eclat官網）

▲（圖／記者張家瑋攝）

台灣經濟成長動能超乎預期！亞洲開發銀行（ADB）最新出爐報告，一口氣大幅調升台灣2026年經濟成長率預測，從先前的7.6%狂飆上修至9.5%，數字之驚人，主因就是全球人工智慧（AI）熱潮持續發威，帶動出口及基礎建設投資雙雙暴衝，成為推升台灣經濟成長的最大動力來源。根據ADB最新發布的年刊「亞洲開發展望」（Asian Development Outlook）報告，台灣2026年經濟成長率大幅上修後，在新加坡、香港及韓國等「亞洲先進經濟體」陣容中，一舉躍升成為2026年成長最快的經濟體，堪稱亞洲之光。不過ADB對台灣2027年經濟成長率預測則維持在4.0%，成長動能預期將明顯趨緩。無獨有偶，標普全球評級（S&P Global Ratings）旗下中華信評也同步大動作調高預測，將台灣2026年經濟成長率預測，從6.3%上修至8.2%，數字同樣相當亮眼。不過中華信評也提醒，企業仍須面對AI依賴、地緣政治及中國經濟放緩等7大主要風險，顯示前景雖亮麗，挑戰卻也不容小覷。中華信評金融服務評等部副首席分析師蔡怡君分析指出，全球資訊科技（IT）支出持續快速成長，直接帶動台灣科技產業一路狂飆，且截至目前為止，下半年都還沒看到有任何放緩跡象。她進一步強調，AI需求仍是撐起這波經濟成長的主要動能，不過相對之下，非科技產品出口表現則顯得疲弱許多，科技與非科技產業之間的表現差距相當明顯。中華信評同時預估，台灣2026年消費者物價指數（CPI）年增率約為1.7%，年底政策利率則將維持在2.0%；不過值得留意的是，2027年經濟成長率恐將大幅減緩至2.2%，2028年則微幅回升至2.4%，顯示今年這波高成長恐怕只是「曇花一現」。匯率方面，預估2026年新台幣兌美元平均匯率約為31.5元，之後三年則大致維持在31元左右的區間震盪。中華信評進一步列出台灣企業接下來必須面對的7大風險。首要風險就是，一旦AI需求或獲利前景遭市場重新評估，恐將導致科技股重挫、資金外流、匯率承壓，連帶讓企業投資意願大幅下降，這也是目前市場最擔憂的「AI泡沫」隱憂。其次，若荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）衝突持續升溫，勢必加劇市場波動；加上各國為壓制通膨紛紛採取緊縮貨幣政策，也可能連帶推高企業融資成本，形成雙重壓力。第三，中國房地產市場持續低迷，加上全球貿易流向出現轉變，恐將拖累整體市場信心與經濟成長動能。第四則是，雖然關稅政策不確定性目前已有所緩解，但風險依然存在，再加上能源價格波動及氣候變遷帶來的外溢效應，恐怕會進一步擴大市場震盪幅度。此外，中華信評也特別點出多項結構性風險，包括地緣政治局勢日益複雜、AI技術發展恐加劇全球地緣政治分化，以及氣候變遷、能源轉型與極端天候，都將對企業營運與成本帶來更沉重的壓力。根據ADB最新報告，出口堪稱是撐起台灣經濟最重要的一具引擎。數據顯示，2026年第1季出口年增高達35.8%，成長幅度相當驚人；其中，科技產品出口在2025年第4季就已大幅成長81.4%的基礎上，2026年第1季仍持續維持76.0%的高成長動能，展現驚人韌性。ADB也補充指出，薪資調漲加上股市表現強勁，同步帶動民間消費力道，這也是促使ADB大幅上修台灣經濟成長預測的重要原因之一。整體而言，ADB將包括台灣在內的亞洲先進經濟體2026年經濟成長率預測，從4月的2.2%上修至2.6%。細看各經濟體表現，台灣以9.5%的成長率一枝獨秀、遙遙領先群雄，其後依序為新加坡3.2%、香港3.0%、韓國2.6%、澳洲2.0%、紐西蘭1.6%，日本則以0.7%敬陪末座，各國成長動能落差相當懸殊。ADB同步公布涵蓋中國、印度等43個亞太開發中經濟體的最新預測，2026年經濟成長率預估為4.9%，雖然高於4月底因中東衝突而下修至4.7%的悲觀預測，但仍低於衝突爆發前原先預估的5.1%水準。2027年經濟成長率預測則由4.8%上修至5.1%，呈現逐步回穩態勢。就個別國家而言，中國2026年經濟成長率預測維持4.6%不變，印度則由4月估計的6.9%下修至6.6%，兩大經濟體表現相對持平或略微下修。ADB分析指出，中東衝突持續造成能源供應及供應鏈中斷，推升生產成本並壓縮經濟活動空間。不過隨著原油供應與價格逐步回穩，預估亞太地區2026年通膨率將由4月底預估的5.2%降至4.3%，到2027年更將進一步下滑至3.4%，通膨壓力可望逐步緩解。ADB最後也提醒，亞洲經濟目前仍面臨多項下行風險，包括中東衝突再度升溫、能源市場長期失衡、全球金融環境持續收緊、AI概念股重新評價，以及中國房市進一步惡化等變數。此外，航運路線中斷及聖嬰現象等極端氣候影響，也可能衝擊農業生產與全球貿易，進而推升糧食價格，後續發展仍須持續密切觀察。