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衛福部改口澄清 盧秀燕酸「送一瓶蠻牛」

衛福部長石崇良昨點名桃園市、台中市副市長在行政院會中針對問題油事件詢問「何時恢復上架」，遭台中市副市長黃國榮否認後，衛福部傍晚補充還原院會發言，表示「台中要求全面下架，桃園則反映業者也有生計問題」。台中市長盧秀燕今天開酸石崇良「這幾天處理油品問題太累了，手忙腳亂以致於記憶錯誤」，還笑稱兩人是好朋友，「我想送他一瓶蠻牛」。石崇良昨天在行政院會後記者會表示，台北市、台中市及桃園市日前都曾強烈要求所有相關商品全面下架，衛福部宣布擴大預防性下架後，卻有出席院會的副市長詢問何時恢復上架。媒體追問是哪幾個縣市提及上架時程，石崇良表示，若沒記錯，應該是桃園市與台中市。台中市副市長黃國榮返抵台中後受訪表示，石崇良可能是口誤，院會中確實是桃園市副市長王明鉅針對此事發言，反映地方業者的心聲，而行政院長卓榮泰當場回應，只要檢驗合格，就會允許恢復上架。至於他本人，則是建議中央應建立更嚴格的源頭查核及風險管理機制。立法院國民黨團也批評石崇良，為了「保住官位」刻意混淆視聽、帶風向。盧秀燕今天（10）日主持防災會報後受訪表示，近日外界焦點多放在颱風資訊，可能大家沒注意到，衛福部昨天已經澄清，黃國榮在行政院院會中並未提及恢復上架的問題。她表示，石崇良這幾天處理油品的問題太累了，手忙腳亂才會記憶出現錯誤，「我跟他也是好朋友，我想送他一瓶蠻牛。」