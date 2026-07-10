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客運：歐美載客率逾85%、旺季需求暢旺

貨運：AI伺服器、季末效應雙重挹注年增51%

Q3客運訂位、貨運出口穩健

華航今（10）日公布6月營收217.61億元，年增28.82%，連續4個月推升歷史新高紀錄。第二季合併營收638.45億元 ，上半年合併營收 1,208.03億元，同樣刷新歷年新高。6 月營收中，客運收入118.19億元、年增14.84%。6月客運在端午連假及暑期旅遊旺季將至帶動下需求暢旺，歐美如洛杉磯、舊金山、西雅圖、倫敦、羅馬、布拉格等平均載客率皆達8成5以上。整體上半年以雪梨、布里斯本、東京、福岡、熊本等航點最受旅客喜愛。貨運收入80.85億元，年增51.60%。貨運方面，6月適逢第二季季底，航空貨運市場需求維持熱絡，除AI伺服器、半導體設備等高科技固有貨源外，季節性水果及高價臨時貨源亦挹注營收，使得整體貨運表現持穩。展望第三季，客運訂位情況穩健成長；7月24日起桃園-釜山增至每週21班，滿足旅客多元彈性的飛行選擇。貨運部分，隨著AI、半導體及資通訊相關產品運送需求持續，預期亞洲主要出口市場表現維持穩健。華航表示，密切關注市場動態，充分利用客貨機運能，積極爭攬臨時高價包艙及包機需求，在國際油價逐步回落，有望進一步提升利潤空間。