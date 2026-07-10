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颱風前快收花盆水桶 後一週為防治登革熱關鍵期

泡過水、解凍過久食物「別食用」 蓄水池要先清洗再使用

颱風「巴威」來勢洶洶，但北北基桃、竹苗、宜花、中投、連江12縣市已宣布颱風停班課。疾管署今（10）日提醒，預期颱風可能為全台帶來劇烈強風豪雨，容易使土壤及泥水的病原菌暴露並擴散，恐會有類鼻疽、鉤端螺旋體病、破傷風及登革熱等傳染病風險上升。疾管署提到，迎戰颱風的同時務必提高警覺，提早做好防範準備，並於風雨期間及雨後落實「裝備要齊全、清除孳生源、飲食要注意」。由於颱風期間的強風暴雨會使土壤中的類鼻疽桿菌等病原菌暴露，容易隨著塵土或水滴經由呼吸道吸入感染，疾管署說，慢性病患如糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等重症高風險族群，在颱風期間應儘量待在室內、緊閉門窗，若必須在室內外清理環境時均建議戴口罩。疾管署提到，颱風過後面對積水、污泥或災害廢棄物時，也請穿著雨鞋或防水長靴、戴防水手套及口罩，切勿赤手赤腳或穿拖鞋，避免皮膚傷口接觸病菌，或遭生鏽鐵釘、鐵片割刺傷而引發感染。民眾在颱風來臨前，可將戶外暫時不用的花盆、水桶、廢棄容器等收納至室內或倒置，從源頭減少風雨後可能積水的容器數量，同時避免器物遭強風吹落砸傷路人。疾管署說，風災過後一週為登革熱防治的關鍵期，雨停後請民眾務必主動巡檢居家環境，動手清理生活周遭的積水環境，包括戶內外盆栽的底盤、廢棄輪胎等各式殘留積水容器，把積水倒掉並徹底刷洗去除蟲卵，大型廢棄容器可聯絡清潔隊協助清運。若民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷。颱風期間如蓄水池遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；疾管署說，泡過水或解凍過久的食物請勿食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。疾管署注意手部清潔，請依「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟正確洗手，全面防範腸道傳染病。疾管署表示，將持續與各縣市政府衛生局通力合作，監視災後傳染病情形，提醒民眾如有不適症狀請儘速就醫，告知相關接觸史或活動史，同時籲請醫療院所提高警覺，即時通報相關傳染病，以利衛生單位及早採取防治措施。