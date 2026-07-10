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▲總統賴清德視導巴威颱風中央災害應變中心。（圖／記者嚴俊強攝）

▲賴清德、劉世芳視導災害應變中心。（圖／記者嚴俊強攝，2026.07.10）

巴威颱風來勢洶洶，北北基桃等縣市今（10）日宣布停班課，總統賴清德、行政院長卓榮泰上午視導中央災害應變中心。賴清德表示，國軍已經做好準備，包含2萬多名兵力，器械設備以及車輛，而他也提醒3點，包含加強中央政府跟地方政府合作、高風險區域準備工作以及國軍全力投入，幫助中央、地方政府解決各項問題，與民眾站在一起，將傷害降到最低。賴清德、卓榮泰上午視導中央災害應變中心，包含內政部長劉世芳、交通部長陳世凱、海委會主委管碧玲等人與會。賴清德聽取各部會報告後，接著與新北市政府、苗栗縣政府、新竹縣政府、桃園市政府視訊通話，了解各地方整備情形。賴清德表示，為了面對今年第一次進到台灣本土的巴威颱風，大家都已及早開設應變中心、及早準備，從剛剛簡報當中，各部會不僅都已做好準備工作，特別是經濟部所屬的水、電，還有交通部所屬的通訊，都已做好準備工作，希望大家持續加強。賴清德提到，這次巴威颱風來勢洶洶，行政院也已經及早進行災害防救的模式，感謝卓榮泰不僅昨天先到氣象署去了解颱風動態，也來到中央應變中心視導，並到地方去，看各縣市政府準備狀況。賴清德說，他昨天特別到第三作戰區蘭陽作戰指揮部，了解國軍應變颱風的準備情況，可以清楚跟各位說明，國軍已經做好準備。他提到，從國軍派駐在災害應變中心的人員簡報中，能看得出來，總共有2萬多名兵力，器械設備以及車輛都已經準備好，有些淹水潛勢地區，國防部也已預防性進駐，中央跟地方都要站在一起，解決這個事情，他認為這是值得鼓勵的事。賴清德說，他有3點提示，第一，加強中央政府跟地方政府合作，來面對這一次的颱風，各部會已做好準備，他剛剛看四個縣市的報告，也積極投入、做了準備工作，希望其他縣市也是如此，特別是這一次在北部地區、東北部地區，特別是北部地區，日雨量可以高達600到900，若地方政府有任何需要，就通知中央，他也請中央各單位，盡力幫助地方政府解決各項的問題。再來，賴清德說，有關於高風險區域準備工作，包括堰塞湖、馬太鞍溪堰塞湖，或是萬里堰塞湖，甚至應該要撤離，預防性撤離的工作，剛剛卓院長都已經有提示，希望各部會、各縣市能確實執行。最後，賴清德說，要特別再感謝國軍，從上次的馬太鞍溪堰塞湖事件來看，固然最大的力量是來自民力，有數10萬的鏟裝超人投入救災的工作，但除此之外，國軍是一個非常重要的力量，在這次的災害防救工作上，他也希望國軍能全力投入，來幫助中央政府、地方政府解決各項問題，跟民眾站在一起，將傷害能夠降到最低。