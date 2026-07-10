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▲巴威颱風陸上警戒範圍，目前涵蓋12縣市，未來還會持續擴大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）海上陸上颱風警報持續發布，今（10）日上午11時，陸上警戒範圍新增「桃園、新竹縣市、苗栗、南投、台東」，加上原先的「新北、台北、基隆、宜蘭、花蓮」，共計12縣市，中央氣象署提醒，巴威颱風暴風圈預計明（11）日清晨接觸台灣陸地。中度颱風巴威，今（10）日上午11時，位置在鵝鑾鼻東方670公里的海面上，以26公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒45公尺（每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（每小時198公里），相當於16級風，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。氣象署提醒，巴威颱風外圍環流影響，今天開始，北部及東北部地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。風力方面，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、連江縣、恆春半島、蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。