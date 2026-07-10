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颱風巴威逐步逼近台灣，根據中央氣象署最新預報顯示，明（11）日暴風圈將正式籠罩台中市，全市預估將持續受到強風豪雨影響，單日總雨量恐突破300毫米。台中市政府(10)日特別提醒，各項工程設施均有其設計極限，面對極端氣候挑戰，市民切勿存有僥倖心態，務必提前完成各項防颱整備，以降低災害風險。台中市水利局指出，台中市現行的雨水下水道排水設計標準，依據不同區域及建設年代，每小時排水量約在50至70毫米不等。近年因氣候變遷導致極端降雨日益頻繁，加上都市發展快速、土地利用型態改變，市府已全面辦理雨水下水道重新檢討規劃，並著手統一提升全市的設計保護標準。水利局進一步說，依目前氣象研判，巴威颱風七級風暴風半徑已達380公里，威力不容小覷。颱風侵襲期間，台中山區有機會出現每小時80毫米以上的強降雨；屯區及海線地區的時雨量亦可能達到60毫米以上。由於部分地區的短延時降雨強度恐超越雨水下水道的設計極限，局部低窪地區仍有發生短暫積淹水的可能。面對來勢洶洶的強颱，水利局表示，已全面完成各項防汛整備，並啟動24小時雨情與水情監控機制。市府同時呼籲市民，密切留意中央氣象署及市府發布的最新防災訊息，並在風雨加大前，提前檢查住家周邊排水設施、固定戶外招牌與易飛散物品，並備妥充足的防颱物資。市府強調，颱風期間市民應避免前往山區、河川、海邊等危險區域。風雨期間若發現積淹水或水利設施受損等災情，請立即撥打119或「1999台中市民一碼通」進行通報，與市府攜手守護生命財產安全。