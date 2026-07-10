我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國 曼谷 。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰國觀光業蓬勃。（圖／取自Pixabay）

說到消費天堂，大家腦中第一個浮現的城市大概不會是曼谷，但現實狠狠打臉了這個刻板印象！瑞士私人銀行寶盛集團（Julius Baer）7日發布《2026年全球財富與生活方式報告》，結果顯示曼谷的高端生活成本，竟然已經高到擠進全球前十名，排名第十，直接和新加坡、蘇黎世、摩納哥、香港、倫敦、上海、巴黎、雪梨及米蘭這些傳統富豪城市並列同一榜單，消息一出讓不少人跌破眼鏡。這份報告主要追蹤全球25座城市中，共20項奢侈品與服務的消費籃價格，涵蓋範圍相當廣泛，包括住宅物業、汽車、商務艙機票、私立學校學費、高級餐飲、名錶、珠寶等頂級消費類別，堪稱有錢人的消費生活全紀錄。根據報告數據，今年全球高端生活成本平均上漲了10.2%，主要受貨幣匯率波動及商品價格上升所影響，尤其黃金自2024年以來漲幅已超過一倍，直接帶動珠寶成本上升16.4%、名錶價格上漲15.5%，漲勢相當驚人。真正讓外界跌破眼鏡的，是曼谷在部分個別消費類別的表現。在全球25座城市的比較中，曼谷竟然在男士西裝、女性鞋履及MBA學費這三個項目上，雙雙拿下全球第一貴的頭銜；汽車價格更是高居全球第二，數字之驚人，顯示在特定高端消費品類上，曼谷的消費成本早已悄悄超越不少傳統認知中的富裕城市，堪稱「隱藏版貴森森之城」。今年榜單另一大亮點，就是亞太地區持續霸榜，全球前十大城市中，亞太區就一口氣佔了5席，包括新加坡、香港、上海、雪梨以及曼谷，充分反映出亞洲財富持續增長，加上高端消費市場展現出的強勁韌性。其中，新加坡已連續第四年蟬聯榜首寶座，穩坐冠軍不動如山；摩納哥則首度成功打入榜單前三名，表現同樣亮眼。相較之下，美洲城市今年則是集體「摃龜」，首度無一城市擠進前十榜單，就連過往榜上有名的紐約，這次也從去年的第八名重摔至第十一名，主因是美元相對其他主要貨幣走弱，連帶拖累當地消費力道與排名表現。報告同時指出，有錢人的消費習慣正在悄悄轉變，對「體驗型消費」的需求持續攀升，包括高級酒店套房、頂級餐飲、休閒旅遊以及商務艙機票等項目，這股趨勢在亞太及中東地區尤為明顯。對曼谷來說，這波消費模式轉變反而是個大利多，有助於進一步鞏固曼谷作為區域奢華生活樞紐的地位，涵蓋範圍橫跨酒店業、高端餐飲、健康旅遊以及醫療旅遊等多元領域，未來發展潛力備受期待。