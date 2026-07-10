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客運：暑假旺季歐美載客率達九成、華盛頓DC新航線滿載

貨運：AI供應鏈與季末效應推升年增48%

長榮航空公佈6月營收234.72億、年增26.58%，創單月合併營收歷史新高，連續4個月突破200億元；上半年營收1,282.86億元也寫下歷史同期新高。客運全航線的訂位量能呈現穩健成長，成功推升整體營收的亮麗表現；貨運部分市場需求持續暢旺，進一步推升營收。6月客運營收141.32億元，創歷史新高、年增19.04%；上半年累計810.95億元，也寫下同期新高。6月市場逐漸邁入暑假旺季，美洲線受傳統旺季及台北國際電腦展帶動下，商務與旅遊需求明顯提升，載客率達九成。另外，6月26日新開航華盛頓特區航線航班滿載，市場需求強勁、後勢看好；歐洲線維持九成載客率，表現持續亮眼；受惠於端午連假及暑期旺季效應，帶動東南亞、日韓及大陸航線旅遊動能升溫，市場需求熱絡。貨運部分6月營收66.52億元、年增48.34%，寫歷年同期次高，6月在季末效應下，AI供應鏈相關產品如半導體、伺服器等需求維持高檔，而跨境電商及鮮貨等貨源，需求亦同步熱絡。面對市場快速變化，長榮航空將持續發揮全球航網優勢，靈活配置運能資源，穩健提升整體經營績效與市場競爭力。另，因應強勁的觀光旅遊與自由行需求，桃園－釜山（PUS）航線自7月1日起，每週增飛5 班，總班次由每週7 班提升至每週12班；桃園－神戶（UKB）航線自6月中旬起，每週增飛7班，總班次由每週3班提升至每週 10 班；暑期期間桃園－布里斯本（BNE）航線，至8/25止，也將增飛至每週4班。