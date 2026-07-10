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有「色氣大姐姐」之稱的日本AV女優水川菫（水川スミレ），今年初才無預警宣布引退，如今再度拋出喜訊。她8日在社群平台幽默寫下「抱歉，今日售出了！」（本日、売れました），正式宣布結婚，並公開多張婚紗照，新婚丈夫也首度大方露出正臉，消息曝光後立刻掀起網友熱烈討論。水川菫8日在Instagram分享多張婚紗照，只見她身穿一襲白色婚紗，展現優雅氣質，新郎則穿著筆挺西裝，兩人對著鏡頭甜蜜微笑。她也以一句「抱歉，今日售出了！」宣布升格人妻，吸引大批粉絲留言祝福「恭喜 ，你們兩位真可愛」、「恭喜，我非常激動」、「我很久以前就喜歡你了，所以我很開心」。水川菫今年初無預警宣布結束日本AV生涯，令不少粉絲感到不捨。如今再傳來結婚喜訊，不少網友也紛紛獻上祝福，希望她婚後生活幸福美滿，正式展開人生新篇章。