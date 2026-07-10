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NBA休賽季最大話題莫過於「詹姆斯（LeBron James）下一站去哪裡」，不過如今風向似乎完成轉向克里夫蘭騎士。知名球評西蒙斯（Bill Simmons）近日在節目中爆料，直言詹姆斯重返克里夫蘭騎士「幾乎已經是板上釘釘的事」，甚至認為金州勇士根本沒有真正的機會，只是被詹皇拿來當作抬價的工具人。西蒙斯在最新一期《Bill Simmons Show》中表示：「勇士隊之前真的以為自己能同時得到勒布朗，甚至可能連戴維斯（Anthony Davis）一起打包。但現在局勢非常明朗了，勇士完全被當成了抬價與製造話題的工具。勒布朗回歸克里夫蘭已經是板上釘釘的事，騎士這局贏定了。」西蒙斯指出，自由市場開啟的前幾天，灣區大軍還信心滿滿，以為非常有機會迎來詹皇。然而根據最新線報指出，勇士高層目前的態度已經徹底崩盤、毫無自信。共同主持人洛維（Zach Lowe）在節目中質疑，詹皇為何要大費周章利用勇士？西蒙斯雖然沒有給出官方標準答案，但外界普遍認為，這成功讓詹皇再度成為全美體育圈的焦點。在自由市場剛開啟時，字母哥（Giannis Antetokounmpo）與雷納德（Kawhi Leonard）的交易傳聞搶盡風頭，但自從「詹皇可能加盟勇士」的流言傳出後，流量密碼瞬間重回詹姆斯身上。西蒙斯更直言，他非常同情勇士球迷，因為其他強權早已陸續完成補強，而勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）卻將所有雞蛋放在同一個籃子裡，完全沒有備案。在錯失了紐奧良鵜鶘隊的悍將墨菲（Trey Murphy）後，加上陣中球星巴特勒（Jimmy Butler）因傷下半季恐將報銷，勇士若最後無法爭取到詹皇，新賽季戰力將陷入空前危機。詹姆斯重返騎士之所以受到看好，最大的原因就是「家鄉情懷」。身為出生於俄亥俄州阿克倫（Akron）的球星，詹姆斯曾在騎士效力兩段時期，並於2016年率隊完成NBA歷史最經典的逆轉冠軍，擊敗73勝勇士奪冠，為克里夫蘭帶回睽違52年的職業運動冠軍。如今生涯進入尾聲，回到最初起點、在家鄉球迷面前結束職業生涯，無疑是最夢幻的劇本。此外，騎士目前陣容也具備爭冠潛力，米契爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）以及阿倫（Jarrett Allen）組成的核心，能提供詹姆斯最後衝擊冠軍所需的戰力。詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）目前仍在持續聽取各隊的報價與未來願景規劃。如果其他球隊能端出比騎士更具備奪冠希望的藍圖，或許還有機會打動詹皇。但以目前的局勢來看，克里夫蘭騎士隊無疑已經握有絕對的領先優勢。