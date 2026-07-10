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因應巴威颱風來襲，台中市政府宣布今（10）日下午6時起至明（11）日24時止停止上班上課。台中市環境保護局隨即表示，配合全市停班停課措施，今日下午6時前仍維持正常垃圾收運，晚間6時起至明日24時止則全面停止垃圾收運。環保局表示，為維護市民及第一線清潔隊員安全，並配合台中市停班停課措施，今晚6時起將停止垃圾收運作業。颱風期間如持續辦理垃圾收運，市民外出倒垃圾或清潔隊員執行勤務，可能因強風豪雨、道路積淹水、路樹倒塌及落物等因素增加人身安全風險。環保局強調，將優先把清潔人力投入防救災，待風雨趨緩、道路安全無虞後，便會儘速恢復正常的垃圾收運服務。由於各區收運時間略有差異，提醒市民朋友密切留意環保局最新公告，提前配合垃圾排出時間。