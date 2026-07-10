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金州勇士大齡新秀前鋒倫德柏格（Yaxel Lendeborg），今（10）日率隊出戰夏季聯賽交手達拉斯獨行俠，先發上陣單場再度貢獻21分、10籃板與6助攻全能成績單，選前被質疑的三分命中率高達69.2%，打出即戰力期待。值得注意的是，倫德柏格開季就將年滿24歲，實際年齡比勇士去年交易送走的庫明加（Jonathan Kuminga）還大。身高6尺9吋的倫德柏格在大學打了6年、今年9月30日就將滿24歲，年齡比勇士2021年選進、去年交易送走的庫明加還大6天，今年隨密西根大學奪下冠軍，作為陣中攻守兩端最強主力，倫德柏格在選秀大年擠進樂透區，於首輪第11順位被勇士選走。勇士選進倫德柏格，最主要目標就是補上鋒線即戰力缺口，當時總教練科爾（Steve Kerr）就坦言，「若無意外，會讓倫德柏格開季就打很多時間。」甚至不排除先發。倫德柏格先參與夏季聯賽，首戰就以百分百命中率攻下19分、5籃板與6助攻，上戰對馬刺11分、8籃板，此役對上獨行俠，倫德柏格先發上陣28分鐘，總計13投8中、三分球4投2中，砍下全隊次高21分，另添10籃板、6助攻，正負值+26則並列全隊最高。倫德柏格目前3場夏季聯賽，場均攻下17分、7.6籃板與4.7助攻，投籃命中率64%，作為重要指標的三分命中率則有69.2%。