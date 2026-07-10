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颱風假哪些店有開？「外帶自取」直接查

▲foodpanda外帶自取享8折，滿100元再疊加85折優惠；實測CoCo百香雙響炮4杯折扣後253元，平均每杯約63元，比門市70元更便宜。（圖／螢幕截圖）

foodpanda自取雙重折扣 CoCo百香雙響炮一杯約63元

買一送一更有感 但不一定能再疊優惠券

Uber Eats自取滿179元打7折 最高折60元

巴威颱風來襲，北北基桃等9縣市今（10）日停止上班上課，Uber Eats、foodpanda同步暫停外送服務，不過，颱風假不代表所有餐廳、飲料店都休息，民眾還是可以在外送平台的外帶自取查看有營業的店家，甚至還會更便宜，《NOWnews今日新聞》實際試算發現，CoCo在foodpanda有外帶8折，滿100再8.5折，用最熱門的百香雙響炮試算，透過平台點自取，比自己到門市買還要便宜將近7元。台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣及花蓮縣7月10日停班停課。foodpanda為保障外送員安全，自凌晨0時起暫停上述地區的外送服務，但外帶自取不受影響；Uber Eats則表示，配合政府停班停課公告，暫停相關地區營運及外送服務。颱風天各門市會依照風雨、人力及道路狀況調整，想知道附近有哪些店有開，可打開foodpanda並切換至「外帶自取」，App便會顯示目前仍接受訂單的餐廳、速食店及飲料店。以foodpanda上的CoCo都可為例，百香雙響炮在foodpanda原價為85元，指定門市的自取優惠先打8折，折扣後每杯降至68元，滿100還可再享8.5折。實際將4杯coco百香雙響炮放入購物車，店家8折後為272元，訂單超過100元，再套用帳號內顯示的滿額85折優惠，結帳頁面實付253元，換算每杯約63.3元。對照CoCo都可近期公開菜單，百香雙響炮門市售價為70元，直接到店購買4杯共280元；透過foodpanda自取則為253元，整筆訂單省下27元，平均每杯便宜約6.8元。除了單品折扣，部分店家還會推出買一送一、指定套餐或第二件優惠。若平台原價沒有大幅高於門市，買一送一商品的平均單價通常會更低，尤其多人一起購買時，價差更容易被放大。但消費者仍要注意，買一送一商品是否能再套用滿額折扣，會依商家、帳號及活動規則而異。部分優惠不能同時使用，因此應以購物車最後顯示的付款金額為準，不要只看商品頁面的折扣標示。Uber Eats在7月也推出外帶自取優惠，Uber One會員於指定商家消費滿179元，輸入優惠序號「七月要外帶」，可享7折優惠，單筆最高折抵60元，每個帳戶最多使用5次，活動至7月31日止。不過，Uber Eats官方活動規則也明確指出，7折優惠不能用於已折扣或買一送一商品，且不得與其他優惠序號併用。