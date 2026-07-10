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▲防颱居家檢查清單。（圖／內政部消防署提供）

一、外部環境：防淹水與強風掉落物

▲易淹水地區應預先準備沙包。（圖／嘉義縣水上鄉公所臉書）

二、室內防護：檢查插頭、瓦斯管線

三、應急物資：停電、斷糧也不怕

▲若是遇到停電，行動電源必備，可先完成充電。（示意圖／photoAC）

四、清潔與其他準備

颱風巴威來勢洶洶，預計今（10）晚開始風馳雨驟，周六全天影響最劇烈。面對可能發生的停水、停電甚至淹水，《NOWNEWS》整理內政部消防署、家事達人486先生與物業管理專家提醒，事前準備能大幅減少損害，今天停班停課就是為了提前防颱，快把握暴風雨前最後幾小時做好準備。◾清理排水孔與溝渠：務必移除屋頂、陽台、公設區域排水孔的落葉與雜物，避免阻塞導致積水倒灌回室內。◾固定易掉落物：檢查外牆磁磚、水泥是否有剝落跡象，並將陽台、頂樓的盆栽及雜物移至室內或妥善固定，以免砸傷他人負擔刑事責任。◾牆面縫隙應急處理：若牆壁、窗框已有可見縫隙，可先用防水噴劑或塗料做應急補強。◾準備擋水工具：易淹水地區應預先準備沙包、攔水閘板與抽水機，並特別留意別讓水淹入電梯或電路設備，以免發生短路危險。◾拔除非必要插頭：颱風期間電力供應可能不穩，應拔除不常用的電器插頭。特別是靠近牆壁的電器，應遠離牆面以防滲水漏電。◾檢查瓦斯管線：確保瓦斯開關穩固，防止強風造成損壞引發火災。◾照明設備：切勿使用蠟燭以防起火，可備妥多支手電筒、充電式節能燈具或緊急照明燈。◾備用電力：充飽行動電源，若有醫療儀器需求，可準備功率800-1000W的發電機應急。◾飲水與食糧：儲備2至3天份的乾淨飲用水，食物可挑選泡麵、罐頭、加熱即食品、乾糧、餅乾或保久乳。◾通訊工具：準備防災收音機（推薦可手搖發電款式）以隨時掌握最新災情。◾消暑備品：考量停電時室內悶熱，充電式風扇也是目前的防颱主流好物。◾地面積水處理：若不幸發生室內滲水，一般吸塵器無法處理髒污，建議使用洗地機能同時解決髒水與異物。◾醫療與藥品：檢查常備藥品是否在有效期內。專家叮嚀，颱風期間應減少非必要外出。若是居住在大樓社區，可參考「大樓防洪措施自主檢查表」，與管委會共同確認公設防汛設備（如攔水閘板、抽水機）是否正常運作。