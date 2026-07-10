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▲防颱搶購潮持續延燒，全聯生鮮區人氣最旺，其中高麗菜、青江菜、小白菜、空心菜等綠色葉菜類。（圖／記者朱永強攝）

▲巴威颱風來勢洶洶，今（10）日上午全聯店員持續補貨。（圖／記者朱永強攝）

▲巴威颱風來勢洶洶，今（10）日上午全聯架上部分商品已被採購一空。（圖／記者朱永強攝）

▲巴威颱風來勢洶洶，今（10）日上午全聯賣場架上部分商品已被採購一空。（圖／記者朱永強攝）

▲巴威颱風來勢洶洶，全聯今日上午超市賣場架上部分商品已被採購一空。（圖／記者朱永強攝）

▲巴威颱風來勢洶洶，今（10）日上午民眾趁暴風圈來臨前，前往超市賣場採購所需物資。（圖／記者朱永強攝）

▲巴威颱風來勢洶洶，今（10）日上午民眾趁暴風圈來臨前，前往萬家福採購所需物資。（圖／記者朱永強攝）

▲巴威颱風來勢洶洶，萬家福賣場貨量充足，店員加速補貨。（圖／記者朱永強攝）

▲與量販、超市形成鮮明對比的是，傳統菜市場蔬菜供應仍相對穩定。（圖／記者朱永強攝）

▲巴威颱風來勢洶洶，今（10）日上午民眾趁暴風圈來臨前，前往傳統市場採買。（圖／記者朱永強攝）

▲巴威颱風今早無風雨，民眾到傳統市場採買。（圖／記者朱永強攝）

強烈颱風「巴威」逼近台灣，各地陸續出現防颱採買潮，不少民眾提前到賣場補貨，蔬菜、肉品、泡麵、瓶裝水等民生物資成為搶購重點。《NOWNEWS》記者連續兩天實地走訪全聯、萬家福等賣場發現，葉菜類與部分肉品幾乎一上架就被掃光，不少貨架更是一整排空蕩蕩；相較之下，傳統市場供貨仍相對充足，各種綠色蔬菜都有貨。《NOWNEWS》記者昨（9）日及今（10）日實地走訪全聯門市發現，防颱搶購潮持續延燒，生鮮區人氣最旺，其中高麗菜、青江菜、小白菜、空心菜等綠色葉菜類，貨架連兩天都空無一物，店員雖表示陸續有補貨，不過現場只剩零星根莖類蔬菜可供挑選，不過搶購人潮還是一直湧入。萬家福則是一早可見人員在現場忙著補貨，貨量還算充足。不過，與量販、超市形成鮮明對比的是，傳統菜市場蔬菜供應仍相對穩定。記者走訪市場發現，多數攤商的葉菜、高麗菜、瓜果及菇類都還有充足貨量，雖然採買人潮比平日增加，但各種綠色蔬菜都有貨，若是民眾在賣場撲空，不如改到市場看看。隨著颱風逐漸接近，也提醒民眾理性採買，依家庭實際需求備妥食材即可，避免一次大量囤貨造成浪費，也讓更多人都能順利買到所需的防颱物資。