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▲日本7-11這款神物 醫師實測血糖僅微升13（圖／threads@ke6221）

赴日旅遊如果餐餐都吃美食，身體恐怕也吃不消！根據日媒LIVEDOOR報導，專門研究糖尿病的內科醫師山村聰，近期親自實測日本7-11超商的人氣商品「綠花椰菜雞肉水煮蛋」，實測後給出「極度優秀」的高度評價，若旅途中想兼顧減脂、飲食控制的朋友，這款低脂低醣神物絕對值得列入必買清單。山村醫師在影片中大方分享飯後血糖的實測結果。他測量發現，自己飯前血糖值為97，搭配芝麻醬食用該產品40分鐘後，血糖僅微幅上升至110的最高峰值，接著便緩緩下降，整體血糖上升幅度僅13，數字相當漂亮。他分析指出，這款商品幾乎不會讓血糖飆升，堪稱是低醣飲食的絕佳選擇。此外，這小小一杯竟含有高達20.6公克的優質蛋白質，輕輕鬆鬆就能補足一天所需的營養攝取量，CP值相當驚人。除了營養數據亮眼，這款商品在美味度上也毫不含糊。山村醫師大讚雞肉口感軟嫩不乾柴，綠花椰菜同樣保留清脆爽口的口感，完全不輸自己在家準備的水準。他更強調，若要自己備料，得經過水煮、剝殼、剝絲等一連串繁瑣步驟，如今只要花費365日圓（約新台幣73元），就能輕鬆買到這組完美的健康組合。考量到省下的時間與麻煩程度，他直呼這個定價根本超級便宜，作為正餐外的加菜配菜，CP值堪稱破表等級。針對不少民眾關心的飯後運動時機問題，山村醫師也大方給出專業建議。他指出，其實飯後立刻運動對身體健康是有益處的，同時也提醒大家，每餐維持八分飽即可，這樣才能讓身體保留足夠體力，應付後續的活動與行程安排。下次規劃日本旅遊行程時，若想減輕身體負擔、避免旅途中大吃大喝造成的負擔，不妨在其中幾餐穿插這款連專業醫師都讚不絕口的健康美食，兼顧美味與健康，出遊也能吃得更安心。