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▲王軍凱曬出與兒子的對話截圖。（圖／王軍凱臉書）

強颱巴威颱風逼近，全台今（10）日共有12縣市宣布停班停課。資深氣象主播王軍凱昨晚（9日）發文透露，PO出與兒子的對話截圖說，前幾天信誓旦旦告訴兒子10日絕對不可能放假，沒想到北北基桃卻宣布停班停課，讓他如今在孩子班上已信譽掃地，自嘲：「結果被兒子念慘了！」王軍凱昨日在臉書分享與兒子的對話截圖，透露自己前幾天還信誓旦旦地跟全台預測「10號絕對不會放假」。沒想到一宣布停班停課，兒子立刻傳訊息問他：「怎麼放假了？我超相信你，我都跟同學說不可能，你在我們班信譽不保了！」面對兒子的質疑，王軍凱只能無奈回說「昏倒」，更透露事後被兒子念慘了，自嘲：「我在他們班上整個信譽掃地。」對此，王軍凱也幽默化解說：「天有不測風雲。」而兒子接著問風雨會很大嗎？他則斬釘截鐵地回覆：「不會，白天風雨很小。」貼文一出，掀起網友們熱烈討論，紛紛留言表示：「才剛跟朋友說99.99%不會放，結果就……」、「我也覺得不可能放假，我都跟朋友說：王軍凱說…」、「我也信你，跟同事打賭～不會放。」此外，王軍凱也意有所指說：「科學的盡頭原來是玄學。不，是政治！」今早，王軍凱也則發文分析，巴威強度減弱的比預期快，預估將以中颱等級影響台灣，同時路徑從昨日起也略往北調，這對台灣來說是好消息，雖威脅略降，但仍不能輕忽。王軍凱表示颱風環流範圍依舊相當廣，侵台時7級風暴風半徑還是有350公里，結構仍相當紮實，而巴威暴風圈預估今夜到明晨開始接觸宜花陸地，明天中午左右中心會通過台灣北部海面，也是颱風距離台灣最近的時候，不過登陸的機率不高。事實上，昨晚氣象署公布的預測資料顯示，全台僅桃園市山區的24小時內雨量達到停班、停課的標準，不少人也質疑縣市根本未達到停班停課的標準。對此，蔣萬安則在臉書上發文，強調這次巴威是25年來暴風圈最大一次，任何的風險都不希望發生在民眾身上，也必須確保民眾的生命財產安全，所以戒慎恐懼，料敵從寬、禦敵從嚴決定停班停課。