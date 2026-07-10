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台灣虎航公佈6月營收16.2億元、年增27%，超越歷史同期新高。上半年營收則突破百億大關，衝上103.2億元，年增22%，創歷史佳績。台灣虎航指出，即便第二季營運面臨國際高油價的成本挑戰，仍展現強韌且穩健的營收成長動能，6月受惠於市場需求暢旺，班次年增13%、平均載客率達91%。根據桃園國際機場公司公布最新數據，今年上半年旅運量超過2,578萬人次，較2019年同期增加6%，創下歷史新高，反映出整體客運市場需求強勁。台灣虎航今年1至6月累計班次數較去年同期增加14%，平均載客率亦維持在9成以上。為了延續上半年的成長動能並進一步擴大市場占有率，台灣虎航持續深化航網布局。6月初已宣布9月將開航高雄-石垣島、高雄-小松航線兩條全新航線，可精準鎖定南台灣旅客強勁的出國需求外，台灣虎航從高雄出發的日本航線一舉擴展到11條，市場看好可為台灣虎航帶來一波營收貢獻。