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颱風登陸機率降低 巴威明午後最靠近台灣

▲巴威颱風陸上警戒範圍，今天上午11時新增「桃園、新竹縣市、苗栗、南投、台東」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風暴風圈將縮小 暴風圈明晨觸陸

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

風雨還是很大 巴威豪雨不容小覷

巴威颱風（國際命名：Bavi）陸上警報今（10）日上午擴大，台中以北都列入範圍，中央氣象署科長林伯東表示，巴威暴風圈預估明（11）日清晨接觸陸地，隨後往南侵襲，但由於路徑有往北修、暴風圈會縮小，因此颱風「籠罩全台」，甚至是登陸台灣的機率都降低；不過今晚至明天，北部、宜蘭、中部山區留意局部性豪雨等級以上，可能出現大豪雨甚至超大豪雨林伯東指出，巴威颱風今天將以每小時20多公里的速度，穩定朝台灣北部海面接近，預估最靠近台灣的時間落在「明天中午至晚上」，颱風中心距離北部陸地約150公里，目前路徑登陸機率偏低，且還有往北修正的空間。林伯東說明，巴威颱風雖然減弱、路徑往北，但目前暴風半徑仍有380公里，預估今天深夜，因為環境不利發展，強度會再下修，暴風半徑來到350公里，明天清晨，暴風圈將接觸台灣東北部陸地。林伯東提及，以目前巴威颱風的動態來看，明天暴風圈「籠罩全台」的機率也下修，南台灣部分縣市、澎湖可能不會列入「陸上警報範圍」中，詳細情況還有待觀察。林伯東提醒，今天北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，今天晚上至明天白天全台有雨，尤其是「北部、宜蘭、中部山區」可能出現大豪雨甚至超大豪雨，其它地區也有大雨或豪雨，明天晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。風力方面，今天白天各沿海地區都有8至10級陣風，今天晚上至明天白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。