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「巴威颱風在凌晨這幾小時內，已經重新安頓並瘋狂重組開眼！」曾來台肉搏山陀兒颱風的美籍追風人 Josh Morgerman 稍早在 X 示警。面對來勢洶洶的巴威颱風（BAVI），全台 11 縣市停班停課備戰，他與英國追風大師 James Reynolds 已死守東北方前哨站石垣島，準備直擊巴威威力。今日許多台灣民眾起床往窗外看，發現各地大出太陽、風平浪靜，紛紛質疑「這颱風是不是假的？」對此，大老遠從美國跨海遠征日本的傳奇追風天王 Josh Morgerman（iCyclone）在個人社群上透露，這其實是典型的「暴風雨前的寧靜」。Josh 自嘲，昨天巴威颱風因為受到環境中的「乾空氣」入侵，核心結構一度被嚴重破壞，看起來就像個「衣衫襤褸、醜陋的混亂怪物」。同行追風人 Scott 甚至發文開玩笑直呼，看到這種鬆散結構，簡直就像遭遇了「網路詐騙（Catfished）」。然而，這群風暴獵人隨即面露嚴肅。Josh 發出警告，巴威颱風在凌晨這幾小時內，已經重新安頓並瘋狂「重組開眼」！從最新的雷達結構來看，巴威的颱風眼正重新變得清晰。長年駐紮日本的英國追風人 James Reynolds（Earth Uncut TV）也隨即從石垣島發出驚呼，雖然這場風暴從巔峰狀態顯著減弱，「但這是一個非常龐大的暴風系統（Very large system）！」 目前石垣島已經完全進入巴威的環流範圍內，全島正颳起一陣陣強風與鐵件撞擊巨響，暴風中心預計在 24 小時內最接近石垣島。這兩位國際頂級追風人與台灣有著極其深厚的淵源，台灣中央山脈與獨特的颱風地形，一直是他們極端觀測的朝聖地。每當台灣出現怪獸級暴風，他們總會第一時間肉身抵達現場：2024 年山陀兒颱風侵台時，Josh 便隻身飛抵台灣，一路南下挺進南台灣暴風圈核心。當時他以「巨獸（Monster）」形容山陀兒，並在南台灣第一線記錄下強風暴雨撕裂地表的震撼畫面，引發台灣網友瘋狂朝聖。長駐日本的 James 更視台灣為第二主場。2015 年超強颱風蘇迪勒襲台時，他死守花蓮與宜蘭交界，拍下路樹、招牌被連根拔起的毀滅性影片；2016 年強颱莫蘭蒂肆虐時，他更隻身前往墾丁與高雄，在狂風中頂著攝影機記錄下南台灣有史以來最恐怖的風壁。背景：美國籍，哈佛大學畢業。傳奇戰績：創下「肉身進入颶風或颱風眼地表核心次數」的世界紀錄（超過 60 次）。他外號「風暴獵人」，招牌動作是在暴風核心地表部署精密氣象計，頂著毀滅性強風記錄地表極低氣壓。背景：英國籍，長年駐紮亞洲日本。傳奇戰績：擁有超過 20 年的極端氣候紀錄經驗。專門使用頂級 4K 攝影設備捕捉超強颱風、火山爆發核心，其強風直擊影片常被 CNN 與 BBC 瘋狂引用。氣象專家提醒，雖然目前台灣許多地方風和日麗，但這正是強烈颱風來臨前典型的等壓外圍下沉氣流所致。隨著巴威颱風在深夜完成重組、暴風圈重新擴大，其外圍環流預計在今日下半天起對台灣北部、東北部造成最直接的劇烈風雨影響，請全台民眾切勿因眼前的陽光放鬆戒備，務必隨時留意最新颱風即時動態。