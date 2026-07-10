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▲總統賴清德（中）視導巴威颱風中央災害應變中心。圖左為行政院長卓榮泰、右為內政部長劉世芳（圖／記者嚴俊強攝）

▲季連成赴視導災害應變中心。（圖／記者嚴俊強攝，2026.07.10）

巴威颱風來勢洶洶，北北基桃等縣市今（10）日宣布停班課，颱風預估在今晚到明天最為明顯，行政院長卓榮泰上午視導中央災害應變中心時也作幾項提醒，希望各單位及地方政府要作最後確認，包含堰塞湖風險評估、強制疏散的區域等。卓強調，堰塞湖風險評估要適時地全面性機動性檢討，請花蓮縣政府全力配合。總統賴清德、卓榮泰上午視導中央災害應變中心，包含內政部長劉世芳、交通部長陳世凱、海委會主委管碧玲等人與會。賴清德聽取各部會報告後，接著與新北市政府、苗栗縣政府、新竹縣政府、桃園市政府視訊通話，了解各地方整備情形。卓榮泰表示，希望在今天入夜以前，有幾項工作仍要作最後確認，第一，堰塞湖各種情境的預測以及風險評估，一定要符合未來實際雨量降落情形，適時地全面性機動性檢討，且必須提前來因應，作出各種重要、必要的處置，尤其請花蓮縣政府全力配合。卓榮泰提到，第二項確認是，強制疏散的區域，請各地方政府一定要呈報所有疏散人員以及收容人數正確數字「確保無誤」，保障每一個人的安全；第三項確認是，各山區包括國家公園或是風景區、遊樂場等，是否還有遊客留置，尚有的，必須限時離開，而各個港口、海邊，也要加強宣導跟勸導，確保無民眾前往觀浪、垂釣等危險活動。卓榮泰續指，第四個確認是，尚在運作的各種交通運輸系統，包括鐵公路跟航空，在沿線、山邊坡各地的告警系統要正常運作，同時也希望加強人力監控，接下來按照天候變化情況，提早預作停止或停飛的各項正確判斷。卓榮泰說，再一項確認是電力、通訊，還有供水系統，包括固定式抽水站、移動式的抽水機等，再做最後的整備工作、再次的巡檢，確保各個運作正常，而且能機動給各地方政府，保持各種機動資源的量能。卓榮泰說，總統在禮拜一就已經指示國軍兵力2萬8922人，剛剛聽到新北，包括烏來以及昨天台北市、花蓮縣都有提出相關需求，花蓮縣也有進駐，希望各縣市政府有需要人力的時，提早跟中央應變中心來做溝通聯繫，讓中央全力來配合。