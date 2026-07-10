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盧秀燕：不是神預測 是相信科學、相信專業

▲台中市長盧秀燕今天主持防災應變會議。（圖／記者顏幸如攝，2026.07.10）

預警今晚起風雨增強 籲民眾勿掉以輕心

台中市政府昨晚宣布，自今（10）日晚間6時起至7月11日全天停班停課，連續30小時停止上班、停止上課，引發網友熱議。市長盧秀燕臉書貼文一度湧入超過7000則留言，質疑「為何晚上6點才開始放颱風假」。不過今天上午台中天氣晴朗，網路風向出現大逆轉，不少網友改口稱讚盧秀燕是「神預測」。她強調「我們要相信科學、相信預報」，提醒明天才是重點。台中市政府昨天宣布10日晚間6時起停班停課後，網路批評聲浪持續一整夜。不少民眾質疑白天仍要正常上班上課，卻從傍晚才開始放颱風假，時機令人難以理解。然而，今天上午台中市區陽光普照，僅有零星陣風，截至中午前感受不到颱風逼近的跡象，也讓原本一面倒的批評聲浪轉向，網友紛紛留言稱「真的被預判到了」、「原來是在等晚上」。對於外界稱讚她「神預測」，盧秀燕回應，「不是神預測，我們要相信科學、相信預報」。她表示，除了中央氣象署駐台中的團隊提供專業資訊，市府長期聘請逢甲大學氣象團隊協助研判，市府相關局處對台灣天氣及氣候變化都有專業掌握，各方預報方向大致一致。她指出，颱風真正接觸台灣陸地的時間落在今天深夜至明天白天，屆時將出現強風豪雨，因此市府決定不分兩次公告，昨天一次宣布今晚6時起至明天深夜12時，連續30小時停班停課，讓民眾能及早做好準備。她表示依據過去經驗，若颱風從台灣北部或南部登陸，台中受到影響的時間通常會比登陸地區晚半天到一天，因此對中部而言，「明天才是真正的重點」。提前自今晚起停班停課，就是希望降低民眾夜間外出的風險，並提醒市民儘早完成各項防颱準備。盧秀燕也預告，今天深夜至明天的累積雨量將相當驚人，山區預估可達500至800毫米，「這是非常恐怖的數字」。她並以日前蝴蝶谷事件為例提醒，台中市各山區、登山步道及海濱景點均已全面封閉，今晚起外送及物流服務也將陸續停止，呼籲民眾提高警覺，「這兩天請不要到台中玩」。