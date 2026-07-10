中央氣象署已於今（10）日上午正式發布陸上颱風警報。為了確保用路人生命安全，公路局與新北市政府交通局緊急宣布，連結淡水與八里的交通要道「淡江大橋」將於今晚8點開始啟動兩階段預警性全線封閉。提醒夜歸的通勤族與用路人，深夜全面禁行後務必改道，以免受阻。
🟡 淡江大橋今晚8點起封閉！11點起全線禁行
因應巴威颱風暴風圈逼近帶來的強大陣風與暴雨，淡江大橋將於今（10）日晚間採取預警性封閉，分流管制時間如下：
20:00 起（今晚8點第一階段封閉）：預警性封閉「人行自行車道」及「機車道」。
23:00 起（今晚11點第二階段封閉）：預警性封閉「快車道主線」及「公車專用道」，屆時淡江大橋將全線禁行。
替代道路指引：全線封閉期間，往來淡水與八里間的車輛，請一律改行「關渡橋」。
📌 相關單位強調，實際啟動封閉的時間將會依據最新的颱風風雨情資進行滾動式調整，用路人出門前可至「新北市政府防颱專區公告網頁」查詢最新即時路況。
🟡 新北十分瀑布、碧潭天鵝船等熱門景點全停業
除了交通要道實施管制外，新北市政府觀光旅遊局也同步公告，受到巴威颱風陸上警報影響，新北市多處風景區、遊樂設施及旅客服務中心今日（10日）同步暫停服務：
風景區與步道（暫停入場）：十分瀑布公園、猴硐瑞三鑛業整煤廠、三貂嶺生態友善隧道。
水陸遊樂設施（暫停營業）：碧潭水上腳踏車（天鵝船）、深澳鐵道自行車。
旅服中心與園區（暫停服務）：瑞芳、板橋、淡水、九份、十分、烏來等 6 處旅客服務中心，以及猴硐煤礦博物園區。
市府嚴正呼籲，颱風期間山區易有落石、沿海風浪極大，請民眾切勿前往山區步道或前往海邊觀浪、戲水，以免發生危險。
我是廣告 請繼續往下閱讀
因應巴威颱風暴風圈逼近帶來的強大陣風與暴雨，淡江大橋將於今（10）日晚間採取預警性封閉，分流管制時間如下：
20:00 起（今晚8點第一階段封閉）：預警性封閉「人行自行車道」及「機車道」。
23:00 起（今晚11點第二階段封閉）：預警性封閉「快車道主線」及「公車專用道」，屆時淡江大橋將全線禁行。
替代道路指引：全線封閉期間，往來淡水與八里間的車輛，請一律改行「關渡橋」。
📌 相關單位強調，實際啟動封閉的時間將會依據最新的颱風風雨情資進行滾動式調整，用路人出門前可至「新北市政府防颱專區公告網頁」查詢最新即時路況。
除了交通要道實施管制外，新北市政府觀光旅遊局也同步公告，受到巴威颱風陸上警報影響，新北市多處風景區、遊樂設施及旅客服務中心今日（10日）同步暫停服務：
風景區與步道（暫停入場）：十分瀑布公園、猴硐瑞三鑛業整煤廠、三貂嶺生態友善隧道。
水陸遊樂設施（暫停營業）：碧潭水上腳踏車（天鵝船）、深澳鐵道自行車。
旅服中心與園區（暫停服務）：瑞芳、板橋、淡水、九份、十分、烏來等 6 處旅客服務中心，以及猴硐煤礦博物園區。
市府嚴正呼籲，颱風期間山區易有落石、沿海風浪極大，請民眾切勿前往山區步道或前往海邊觀浪、戲水，以免發生危險。
更多「巴威颱風」相關新聞。