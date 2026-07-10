「他為球隊拿下10勝，防禦率、局數都表現很好，我認為他值得入選明星賽。」

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「當然很失望，誰不想成為全明星球員？」

「無論哪一年，這都是一件大事，也是我的夢想，沒能入選確實讓我蠻沮喪的。」

MLB衛冕軍洛杉磯道奇今年包含大谷翔平在內，有5人入選明星賽，但上半季先發輪值最大亮點、25歲左投弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）卻無緣盛會，他半季先發15場豪取10勝、防禦率僅2.69，得知消息後坦言很沮喪，主帥羅伯斯（Dave Roberts）也公開喊話，道奇本季有大谷翔平、山本由伸、帕赫斯（Andy Pages）、弗里曼（Freddie Freeman）與蒙西（Max Muncy）5人入選明星賽，但上半季先發輪值唯一拿下10勝的弗勒布萊斯基卻無緣入選，他上一場對洛磯主投7局僅失1分，還送出9次三振。弗勒布萊斯基受訪時透露心聲，但弗勒布萊斯基也強調，這會讓自己更有動力變強，希望未來可以贏得所有人尊敬。弗勒布萊斯基今年16場出賽包含15場先發，有12場投滿6局、11場優質先發，累積100.1局被打出82支安打、73次三振與20保送，拿到10勝2敗、防禦率2.69，ERA+高達154。道奇主帥羅伯斯被問及此事時，也提到或許跟球隊採用6人先發輪值有關，讓他的出賽數有些劣勢，但他實際投球表現確實值得肯定，「他為球隊拿下10勝，防禦率、局數都表現很好，我認為他值得入選明星賽。」此外，羅伯斯也點名史考特（Tanner Scott）大復活、貝茲（Mookie Betts）於游擊端的表現。