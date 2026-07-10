我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔代勳在《金特務：本色回歸》飾演跆拳道館長成漢秀。（圖／programs.sbs.co.kr）

韓劇《金特務：本色回歸》開播後收視狂飆，蘇志燮身邊的配角也一個個被起底，其中跆拳道館長「成漢秀」身手超狂，一出腳就是1440度迴旋踢，讓不少觀眾越看越眼熟，原來他就是《苦盡柑來遇見你》整天對朴寶劍擺臭臉、開口閉口「哈洗」的夫商吉大叔崔代勳，而且還是IU劇中的相親對象，短短1年從濟州島漁會會長變身跆拳道高手，反差大到讓人認不出來。崔代勳在《金特務：本色回歸》飾演成漢秀，是金部長（蘇志燮 飾）的多年老友，表面身分為「白色跆拳道館」館長，每天陪著一群小朋友練跆拳道，真正來頭卻不小。他曾是奧運跆拳道金牌得主，最拿手的招式是1440度迴旋踢，退役後開設兒童跆拳道館只是掩護，藉此藏起自己曾為祕密要員的過往，劇中一改過去觀眾熟悉的大叔模樣，打起架來身手俐落。觀眾會覺得成漢秀很眼熟並不奇怪，崔代勳上一部讓全球觀眾留下深刻印象的作品，正是Netflix神劇《苦盡柑來遇見你》，他在劇中飾演前道東里漁會會長夫商吉，與IU飾演的愛純曾有婚約，沒想到愛純最後逃婚、選擇嫁給朴寶劍飾演的寬植，夫商吉吞不下這口氣，每次看到寬植都一臉不耐煩，直接把他當成一輩子的假想敵，處處刁難夫妻倆、講話不饒人，常擺出打人姿勢搭配語助詞「哈洗」，成為該劇最有記憶點的配角。崔代勳也靠著夫商吉一角，在第61屆「百想藝術大賞」拿下最佳男配角，這座獎更是他出道24年來終於等到的重要肯定，得獎名字公布時，他整個人明顯嚇傻，上台後雙手頻頻發抖，坐在台下的IU也笑得相當開心，替這位劇中的「前相親對象」鼓掌祝賀。他當時承諾，未來不會計較別人喜不喜歡自己，只想成為一名做好本分、負起責任的演員，「我也會努力成為帶來正面影響、讓人感到幸福的演員，永遠心懷感恩地生活下去。」如今透過《金特務：本色回歸》再度證明自己，讓觀眾看到完全不同的神級演技。