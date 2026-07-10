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▲D社爆料IU已和李鐘碩（如圖）分手了。（圖／記者葉政勳攝影）

韓國小天后IU（李知恩）與演員男友李鐘碩交往4年，但近期鮮少同框，想不到韓國最強狗仔《Dispatch》（簡稱D社）今（10）日突然爆料，兩人在最近已經分手了，退回前後輩關係。雙方隨後也出面證實，分手主因與工作繁忙、鮮少見面有關。消息曝光後讓無數粉絲震撼，直呼不敢相信。據《Dispatch》報導，IU與李鐘碩雙方代表於今日證實：「兩人於近期分手，決定回歸良好的前後輩關係。」身邊知情者透露，「兩人見面的機會變少，因此整理了彼此的關係。」顯然是因為工作太忙才選擇分開。回顧這段戀情，IU與李鐘碩2012年因主持《人氣歌謠》而結緣，在當了10年的好友後，於2022年正式發展為戀人關係，並在同年底認愛。李鐘碩當時稱讚IU：「雖然是妹妹，但偶爾像姐姐，是讓我想守護她的帥氣朋友」，IU則甜蜜告白：「這麼長時間以來，很感謝他一直支持著我，總對我說『太帥了、太帥了』，是個真心鼓勵著我，一個穩重又可愛的人」。由於兩人都是演藝圈內極少有負評的藝人，又郎才女貌，因此戀情備受祝福，怎料這段4年感情如今也迎來結局。而李鐘碩主演的Disney+原創劇集《再婚皇后》即將在最近開播，IU新劇《21世紀大君夫人》則是已經播畢，兩人的目前都忙於工作，全力衝刺事業。